Binacional rompe el mercado y ficha a delantero proveniente de España para no descender de la Liga 1 2025
A través de sus redes sociales, Deportivo Binacional oficializó la llegada de un atacante que ha hecho toda su carrera en España y estuvo en la órbita de la selección peruana.
Deportivo Binacional dio el batacazo. Por medio de sus redes sociales, el conjunto de Juliaca anunció la llegada de Jeisson Martínez, delantero peruano proveniente del CD Tudelano para recuperar terreno en el Torneo Clausura 2025. El 'Poderoso del Sur' pelea por no descender de la Liga 1 y buscan que el atacante de 30 años sea la solución para sus problemas ofensivos. De esta manera, concretan su sexta incorporación de cara a esta segunda mitad de temporada.
Por el momento, Binacional suma 5 unidades y marcha en el onceavo lugar de la tabla de posiciones del Clausura. Además, su presente en el acumulado está complicado: marchan en la casilla 15 a tan solo 3 puntos de la zona del descenso.
Binacional ficha a Jeisson Martínez para el Torneo Clausura 2025
"Si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amigo del alma, de la experiencia tu sabio consejero, de la advertencia tu hermano mayor y de la esperanza tu genio guardián. ¡Bienvenido, Martínez!", comunicó Binacional en una publicación.
Martínez ha hecho toda su carrera en divisiones inferiores del fútbol español. Antes de recalar en el Perú, jugaba para CD Tudelano, de la segunda división RFEF, cuarta categoría del balompié de dicho país. Además, ha pasado por equipos como Rayo Majadahonda, Real Murcia, Albacete, UD Melilla, entre otros.
¿Qué fichajes anunció Binacional para el Torneo Clausura 2025?
Además del fichaje de Jeisson Martínez, Deportivo Binacional anunció la incorporación otros 6 futbolistas para el Torneo Clausura 2025.
- Nilson Loyola
- Leonardo Mifflin
- Aldahir Pacherres
- Facundo Silva
- Francisco Duclós