Alianza Lima podría enfrentar una dura baja. En las últimas horas, creció el rumor de la posible llegada de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. El volante de 24 años ha tenido una temporada espléndida a nivel local e internacional, por lo que no es una sorpresa que haya despertado el interés de varios equipos. Noriega ya habría aceptado mudarse a Brasil, pese a la participación blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025.

La operación se cerraría por alrededor de 2 millones de dólares por el 80% de su pase. En medio de esta posible venta, Rinaldo Cruzado, exjugador de Alianza, dejó un emotivo mensaje, el cual estaría dirigido a Erick Noriega.

Cruzado deja emotivo mensaje en medio de salida de Noriega de Alianza

En la temporada 2023, Cruzado y Noriega compartieron vestuario durante su etapa en la Universidad San Martín de Porres. El popular 'Ri' estaba en el ocaso de su carrera, mientras que el 'Samurái' estaba buscando una oportunidad en el fútbol.

A pesar de los años, la amistad permanece entre ambos. Por ello, Cruzado compartió un sentida dedicatoria a través de su Instagram en la que expresó su felicidad por el futuro de Noriega. Asimismo, le instó a que siga con los pies en la tierra.

"Te felicito por todo lo que estás logrando. Hoy, al escuchar esta noticia, se me vino de recuerdo todos los momentos que pasamos dentro y fuera del campo, pero siempre me quedaré con lo que fuimos fuera de ella. Esto que está pasando no es solo tuyo, sino también de tu familia que está siempre a tu lado y no te dejó en ningún momento. El premio también es de ellos. Ahora es más donde esa humildad tiene que permanecer en ti. Te quiero", escribió.

Mensaje de Rinaldo Cruzado. Foto: Instagram.

¿Hasta cuándo es el contrato de Noriega con Alianza Lima?

En un comienzo, Erick Noriega firmó un contrato por un año y medio, lo que implicaba que su vínculo terminaría a finales de 2025. Sin embargo, debido a su sobresaliente desempeño en la primera mitad de la Liga 1 y la Copa Libertadores, la dirigencia blanquiazul decidió extender su contrato con el ‘Samurái’ hasta el 2028.