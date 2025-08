Universitario de Deportes continúa sumando triunfos en el Torneo Clausura 2025, acercándose cada vez más al primer lugar de la tabla. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre el futuro de algunos de sus jugadores.

Tras el encuentro disputado el martes 5 de agosto entre Universitario y Alianza Universidad, que terminó 2-0 a favor de los cremas, Rodrigo Ureña ofreció declaraciones a la prensa. En una conversación con L1 MAX, el chileno no dudó en responder sobre las posibles ofertas que estaría recibiendo del fútbol extranjero. Como se recuerda, en las últimas semanas se habló mucho del posible interés de un equipo mexicano sobre tener al mediocampista en sus filas.

“Son rumores periodísticos, así como han hablado muchas estupideces. Normalmente, cuando llegan ofertas por mí, me quiero ir, pero cuando vienen a buscar a un jugador de otro equipo, está bien y tiene que salir y migrar. En Colombia me fue bien, en mi país también. Hoy por hoy, estoy dedicado a la U y a seguir haciendo las cosas bien […] Se me falta el respeto cuando no hablo y cuando suelo hacerlo, normalmente digo cosas importantes y concretas. Es difícil que se hable de mí y que yo no pueda defenderme”, sentenció el chileno.

Comprometido con Universitario

Ureña también aprovechó para aclarar que no cuenta con un representante, y que cualquier oferta es tratada directamente entre clubes. Asimismo, recalcó que actualmente solo está interesado en hacer las cosas bien en Universitario de Deportes.

“He escuchado en varios lugares y circunstancias diciendo que ‘mi representante esto’. Yo me manejo solo desde hace muchos años; no tengo representante. Las veces que se acercan directamente es a hablar de club a club. Lo único que he intentado es dedicarme a jugar, en mi profesionalismo, de poder hacer las cosas bien y ser, en mi puesto, un jugador relevante. Hoy estoy avocado 100% a la U; vengo haciéndolo desde hace 3 años y me dedico a jugar partido a partido”, afirmó.

Opina tras el triunfo en Huánuco

Finalmente, el volante de Universitario comentó sobre la victoria ante Alianza Universidad en Huánuco, destacando el esfuerzo del equipo frente a las dificultades del clima y la altura.

“Sabíamos que teníamos que ganar ante un rival que, si bien en el Torneo Apertura venía un poco golpeado, sabíamos que, con el técnico y su estilo de juego, y los grandes jugadores que tienen, podían hacernos pasarla mal en la altura, con su clima y su cancha […] No siento que fuimos superiores. Quizá por ahí pudimos liquidar un poco antes el partido, pero nos vamos tranquilos sabiendo que hicimos las cosas bien y que el sábado se viene para nosotros una final”, añadió.