Desde diversos sectores señalan a Joel Raffo como el principal responsable de la crisis deportiva e institucional que afronta Sporting Cristal. A poco de iniciar el Torneo Clausura, el presidente de la institución se presentó junto con Julio César Uribe para responder a las críticas. En dicho evento, el 'Diamante' defendió al mandamás rimense e indicó que no entiende cómo puede haber "tanto veneno hacia una buena persona".

Las palabras del exfutbolista de la selección peruana generaron varias reacciones. Uno de los que se pronunció fue Diego Rebagliati, quien cuestionó el trabajo que viene realizando Raffo al mando del club cervecero.

Rebagliati irónico tras defensa de Uribe a Raffo

En referencia a las palabras de Uribe, Rebagliati no puso en duda los valores y la calidad de persona que sea Joel Raffo. El ahora comentarista indicó que la discusión gira en torno a su capacidad para ser presidente de Sporting Cristal.

"En el caso de Joel Raffo, quiero aclarar esto. Cada persona que lo conoce te dice que es buenísima gente. No tengo ninguna duda. Mi mamá también es buenísima, pero no está capacitada para manejar a Sporting Cristal. El ser buena persona... Es un buen papá, buen esposo, buen amigo, de eso no tengo duda. Lo que está en duda es su capacidad para manejar Sporting Cristal. No tengo ninguna duda de que no está capacitado. Y él lo reconoce cada vez que sale a hablar", manifestó de forma irónica en el programa 'Los Reba'.

'Purga' en Sporting Cristal previo al inicio del Torneo Clausura

Además de su defensa a Joel Raffo, Julio César Uribe sorprendió al anunciar una 'purga' en el plantel comandado por Paulo Autuori. El nuevo director general de fútbol reveló que 7 jugadores dejarán Sporting Cristal.

"Hemos tomado la decisión puntual de separar a 7 jugadores para un recambio que se requiere de cara a lo que el club necesita alcanzar. El mensaje para estos jugadores es que no tienen por qué deprimirse, incomodarse o creer que no tienen valores. Es todo lo contrario. Simplemente, la curva productiva sobre la cual trabajaremos de cara al futuro va a ser más puntual de la que ha venido siendo", expresó sin mencionar el nombre de los involucrados