Alianza Lima todavía no se retira del mercado de fichajes y busca incorporar nuevos jugadores para el Torneo Clausura. Uno de los objetivos del equipo comandado por Néstor Gorosito es repatriar al veloz extremo Kevin Serna, quien viene de alcanzar las semifinales del Mundial de Clubes con el Fluminense de Brasil.

En medio de este panorama, el periodista Pedro García se mostró en contra de un posible retorno del delantero colombiano al club blanquiazul y apuntó contra su representante Narciso Algamis.

Pedro García 'lapidó' a representante de Kevin Serna si regresa a Alianza Lima

"Sería bien abusivo que el que maneja a Kevin Serna, que tiene que buscar lo mejor para su jugador, lo lleve a Perú luego de haberlo tenido en el Mundial de Clubes... Ya te retiras", manifestó en el programa 'Doble Punta'.

García hizo referencia a la participación que tuvo Kevin Serna con Fluminense en la reciente edición del Mundial de Clubes. El atacante colombo-peruano fue una de las figuras en debut del 'Flu' contra el Borussia Dortmund de Alemania. En ese sentido, consideró que regresar a la Liga 1, después de la exposición que tuvo, significaría un retroceso en su carrera profesional.

"Si soy representante, te llevo al Perú... Luego de jugar el Mundial de Clubes, me tengo que retirar. Si te dejo en Perú, me retiro, fracasé. ¿Cómo vas a tener a un jugador en el Mundial de Clubes, que jugó contra Dortmund, y de ahí lo traes a la Liga 1? (...). Perdóname, jugó contra Dortmund. Si hubiera jugado contra Mamelodi Sundowns, bueno. No hablo de Alianza, sino de la Liga 1", concluyó.

¿Qué dijo el representante de Kevin Serna sobre un posible regreso a Alianza Lima?

Al ser consultado sobre el acercamiento de Alianza Lima, el representante de Serna indicó que, hasta el momento, todavía no existe un acuerdo para retornar a La Victoria. "Alianza Lima tiene interés. Lo que pasa es que Kevin no está jugando mucho. Todo está en veremos, depende de lo que decida Fluminense", aseguró en el programa Denganche.

"Hubo una oferta de Arabia y no quiso. Luego llegó otra de Rusia y tampoco. Se está hablando de algo en México, la MLS (Estados Unidos) y Colombia", agregó sobre las otras opciones que se manejan en el mercado.