Juan Jayo señaló por qué Kevin Serna no debe regresar a Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol

Juan Jayo señaló por qué Kevin Serna no debe regresar a Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol

Kevin Serna es uno de los nombres que más entusiasma en Alianza Lima. El futbolista colombiano no goza de minutos en Fluminense y su posible regreso a La Victoria ha empezado a tomar forma. La operación, por el momento, parece complicada por el salario del jugador, pero la directiva blanquiazul ha dejado en claro que lo quieren para competir en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y la Copa Sudamericana. Eso sí, no todos están de acuerdo con su vuelta, como es el caso de Juan Jayo, exfutbolista y leyenda blanquiazul.

El exvolante se opuso a lo que quiere la mayoría de hinchas y sostuvo que Kevin Serna no debería regresar a Alianza Lima. De acuerdo a su postura, su vuelta al fútbol peruano significaría un retroceso en su carrera profesional.

PUEDES VER: Cienciano y el fichaje nivel europeo con el que pretende reemplazar a Christian Cueva y remecer el mercado de la Liga 1

Juan Jayo explicó por qué Kevin Serna no debe volver a Alianza

En la última edición del programa 'Estudio Fútbol', Jayo le recomendó a Serna quedarse en el exterior por el bien de su trayectoria. Según señaló, jugar en el fútbol peruano provocaría que su valor en el mercado disminuya.

"Yo creo que es un poco complicado lo de Kevin, y es venir simplemente a bajarse un poco su valor de venta. Para mí sería un retroceso. Desde aquí, humildemente le puedo decir que tiene que buscar seguir afuera, él no puede venir a jugar acá. Aparte, teniendo Alianza un porcentaje de su pase, no me parece", dijo.

Asimismo, resaltó sus cualidades para mencionar que es un futbolista que sería útil para Alianza, pero es conveniente para él. "Es un gran jugador ¿Le serviría a Alianza? Sí, claro, a todos les gustaría tenerlo. Pero, personalmente, a él no le sirve", agregó.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre el posible regreso de Kevin Serna?

Franco Navarro, director deportivo del club blanquiazul, al ser consultado sobre si Kevin Serna se encuentra en los planes de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura, reconoció que les gustaría tenerlo. No obstante, dejó en claro que existen otros factores a considerar.

"Yo no voy a hablar sobre trascendidos. A Kevin lo queremos, se trata de un jugador extraordinario. Pasó por Alianza, está en Fluminense. Acaba de terminar su participación en el Mundial de Clubes y a todos nos encantaría tenerlo, pero yo no puedo hablar de una posibilidad sin haber considerado las posibilidades que tenemos de incorporarlo. Ustedes lo han hecho público, ha hablado su representante. Nos encantaría tenerlo, después veremos las posibilidades", sentenció.