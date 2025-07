En la antesala del partido contra Deportivo Garcilaso en el Cusco, Jorge Fossati aseguró que de no ser por algunas "cosas raras" que pasaron en las últimas jornadas, Universitario ya sería campeón del Torneo Apertura. El extécnico de la selección peruana cuestionó duramente las decisiones arbitrales y del VAR en otros partidos jugados, y señaló que lo ocurrido lo vio todo el mundo". Este miércoles 9 de julio, el entrenador charrúa salió al frente para aclarar que no se refería a ningún equipo específico ni mucho menos a Alianza Lima.

En conversación con los medios de comunicación desde Campomar, Fossati aseguró que lo que más le incomoda es que se mienta sobre sus declaraciones. Además, remarcó que en ningún momento se refirió a Alianza Lima.

Jorge Fossati aseguró que sus recientes declaraciones no eran para Alianza Lima

"De lo que se habla fuera no tengo ni idea. No me enoja para nada las opiniones, cada uno tiene su opinión, yo trato de ser objetivo, pero sí me enoja cuando mienten. En una declaración referente al fútbol peruano decían que yo dije que hablé mal del clásico rival, que en las últimas fechas... Yo jamás nombré a nadie. Sí dije que en las últimas fechas habían pasado cosas raras y lo repito, pero las cosas raras no las hizo el clásico rival", sostuvo.

El estratega de 72 años se refirió a lo ocurrido en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y señaló que nadie del club íntimo tiene la culpa si un réferi va a revisar "por cortesía" alguna jugada al VAR.

"Qué culpa tienen los jugadores, el técnico, los dirigentes si un árbitro por cortesía determina ir al VAR. Eso es lo raro a lo que yo me refiero, pero no me refería a ninguna institución, por eso me enoja, porque yo siempre he sido respetuoso de las instituciones. Después, pueden opinar lo que quieran, pero no pongan palabras que no dije",

Próximo partido de Universitario

Por la última fecha del Torneo Apertura 2025, Universitario recibirá a Los Chankas este sábado 12 de julio desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Con solo un empate, la 'U' se coronará campeón de este primer certamen corto del año.