Universitario vs Deportivo Garcilaso en vivo: alineaciones, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura

Universitario vs Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el Estadio Inca Garcilaso de Cusco. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Universitario no tiene margen de error y tiene la obligación de vencer a Deportivo Garcilaso en Cusco para desplazar a Alianza Lima en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El equipo comandado por Jorge Fossati se enfrentará a los imperiales este domingo 6 de julio, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El crucial compromiso será transmitido por la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura de La República Deportes.

Los merengues saben que el triunfo es el único camino que les queda para llegar con la primera opción a la última fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, al frente tendrán a un rival que pelea por quedar entre los primeros lugares.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Universitario vs Deportivo Garcilaso, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025, comenzará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso?

En Perú, la transmisión del Universitario vs Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Universitario vs Deportivo Garcilaso vía L1 MAX?

Para ver el Universitario vs Deportivo Garcilaso por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Universitario vs Deportivo Garcilaso por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

En la 'U' destaca el regreso de Edison Flores, quien ya se encuentra recuperado. Estos serían los equipos titlulares:

Universitario: Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera.

Sebastián Britos, Aldo Corzo, William Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Edison Flores y Álex Valera. Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Aldair Salazar, Ignacio Gariglio, Juan Diego Lojas, Orlando Nuñez; Xavi Moreno, Enmanuel Paúcar, Kevin Sandoval; Pablo Erustes, Adrián Ugarriza y Ezequiel Naya.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Universitario vs Deportivo Garcilaso. El equipo íntimo es favorito.