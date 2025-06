Víctor Guzmán afronta sus últimos días en Alianza Lima y se está despidiendo de la mejor manera. Luego de confirmarse que continuará su carrera en el Sporting de Lisboa de Portugal, el 'Potrillo' marcó un espectacular golazo para el triunfo de los blanquiazules ante Universitario de Deportes en el clásico de la Liga 3 del fútbol peruano.

El delantero de 19 años indicó que, posiblemente, este fue su último partido con el elenco victoriano. "Creo que es el último partido con Alianza Lima. Igual tengo estos días para entrenar porque de repente juego el viernes, pero aún no lo sé", manifestó para las cámaras de Radio Ovación.

Víctor Guzmán y su 'picante' mensaje tras confirmar su salida de Alianza Lima

Víctor Guzmán, que ya debutó en primera división Alianza Lima y fue internacional con las menores de la selección peruana, sorprendió con sus declaraciones y agradeció a los aficionados que siempre lo apoyaron. Asimismo, resaltó consejos que recibió de los integrantes del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

"Los hinchas, que son verdaderamente hinchas de Alianza Lima, me han apoyado y agradecerles por eso. Sí, he recibido consejos de mis compañeros. Ahora los voy a ver, pero siempre conversan conmigo, me apoyan y eso es bueno", indicó.

Golazo de Víctor Guzmán ante Universitario en Liga 3

Por otra parte, al ser consultado sobre si sintió algo especial al anotar a Universitario en el clásico de la Liga 3, Guzmán mencionó que ya está acostumbrado a marcarle a su tradicional rival.

"Por así decirlo, es algo normal anotarles. Cada vez que he jugado ante la 'U' lo he hecho, así que estoy acostumbrado", señaló al finalizar el compromiso.

¿Cuál es el valor de Víctor Guzmán?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Víctor Guzmán registra un valor en el mercado de 75 mil euros. El espigado delantero es considerado una promesa del conjunto blanquiazul