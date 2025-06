A pesar de ya no tener chances de ganar el Torneo Apertura, Sporting Cristal busca cerrar de la mejor manera su participación en el primer certamen del año y, en su reciente presentación, se impuso 2-0 frente a Comerciantes Unidos. Más allá del resultado, una de las grandes sorpresas fue el debut del canterano Duham Ballumbrosio.

El entrenador Paulo Autuori decidió poner desde el arranque al joven lateral derecho de 17 años, quien captó la atención por su buen rendimiento y fue comparado con el experimentado Luis Advíncula.

El 'nuevo Advíncula' debuta con Sporting Cristal en la Liga 1

Luego del triunfo rimense en el Gallardo, Duham Ballumbrosio fue consultado sobre las comparaciones con el jugador de Boca Juniors y la selección peruana.

"Es muy lindo que te comparen con un gran futbolista como Luis Advíncula. Al igual que yo, salió de Chincha, de El Carmen. Ojalá puede tener su carrera o, aun así, mejor", indicó ante los medios en zona mixta.

Duham Ballumbrosio se formó en las divisiones menores de Cristal. Foto: Sporting Cristal

¿Qué dijo Duham Ballumbrosio tras debutar con Sporting Cristal?

El entrenador Paulo Autuori sorprendió al colocar a Ballumbrosio por encima de Jhilmar Lora en el triunfo de Sporting Cristal sobre Comerciantes. Al finalizar el cotejo, el lateral chinchano se mostró muy emocionado por su debut en primera división.

"Es imposible explicar el sentimiento que tengo. Estoy aquí desde los 12 años, Cristal me ha visto crecer y me dio todo. Es un orgullo para mi familia, dirigentes y los que confiaron. Este es un pequeño paso en mi carrera. Mis compañeros me apoyan mucho. Confío en mí, no sentí miedo. Solo no pude dormir por la ansiedad", manifestó en diálogo con L1 MAX.

"El partido pasado con Garcilaso fue mi primera convocatoria, pensé que iba a entrar y traje a toda mi familia. No pude ingresar. Este es mi primer titularato, solo pudo venir mi hermana, mi mamá y mis tías, pero sé que todos me están mirando desde El Carmen (Chincha)", añadió.