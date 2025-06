¿Qué necesita Alianza Lima para ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025?

Alianza Lima se aferra a la ilusión en el Torneo Apertura 2025. Con tan solo tres jornadas más por jugarse, el equipo íntimo aún tiene una ligera chance de proclamarse campeón de este certamen, pero no depende de sí mismo. Su archirrival, Universitario, le ha tomado la delantera en la pelea por el título al adueñarse del primer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, mientras que los blanquiazules son segundos con 30.

Por ello, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito está a la espera de algún tropiezo de los cremas para revertir la situación. Si alguna 'ventaja' tiene el club victoriano en esta recta final del torneo es que todavía le quedan tres partidos por disputar y a los estudiantiles solo dos. No obstante, esto no le servirá de nada si no se produce una precisa combinación de resultados en los juegos que lo involucran, así como a su 'compadre'.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ganar el Torneo Apertura 2025?

En primer lugar, Alianza está obligado a ganarle a Melgar (tercero de la tabla con 29 puntos), equipo al que enfrentará en la próxima fecha (17). De esta forma, no solo se pondrá a dos puntos de la 'U', sino que además sacará de carrera a un rival directo como el Dominó.

Tras ello, en la siguiente jornada (18), los blanquiazules deberán seguir por la senda del triunfo frente a Binacional, en Matute, y esperar que Deportivo Garcilaso venza a Universitario en el Cusco. Si esto se produce, Alianza pasará a ser el líder con 36 puntos, uno más que la 'U', y dependerá de sí mismo con solo un duelo más en juego.

En el cierre, a los pupilos de 'Pipo' les toca visitar a UTC, mientras que la escuadra de Jorge Fossati recibirá a Los Chankas. Una hipotética nueva derrota de los merengues les bastaría a los íntimos para finalizar el primer lugar y asegurar el título del Apertura, así pierdan ante el Gavilán. Un empate solo les serviría si Universitario también iguala o pierde, mientras que la victoria les garantizaría el trofeo sin importar lo que pase en el Monumental de Ate.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El primero de los tres partidos en el calendario restante de Alianza Lima se jugará este sábado 28 de junio, ante Melgar, desde las 6.15 p. m. en el Estadio Monumental de la UNSA. La transmisión por TV irá vía L1 Max (cable) y Willax (señal abierta, en diferido).