El pasado miércoles 25 de junio, Universitario se impuso 2-0 a Atlético Grau por la jornada 3 del Torneo Apertura y se afianzó en la cima con 5 puntos más que Alianza Lima, que tiene un partido pendiente. El partido, jugado en el Estadio Mansiche de Trujillo, tuvo 3 penales a favor e la 'U', los cuales dos fueron ejecutados por Álex Valera y uno por el 'Tunche' Rivera, quien falló su disparo. En una entrevista reciente, Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, aseguró que no le pareció cobrable el primer penal, pero que los demás sí estaban bien sancionados.

El estratega argentino señaló que en la primera acción el futbolista de Atlético Grau patea el balón, por lo que el réferi Jordi Espinoza no debía haber sancionado penal. Asimismo, indicó que hubiera pensado lo mismo independientemente de quién sea el equipo.

Néstor Gorosito se refirió a los penales cobrados en el Universitario vs Atlético Grau

Gorosito precisó, además, que la cámara lenta hace ver diferente las jugadas. "El segundo y tercer penal sí me pareció, el primero no. La mano, el otro que le rebota al chico Franco... Muchas veces uno como delantero espera que cuando va a patear, con una pierna la tocas y con la otra pateas. Entonces, dicen 'no lo toqué', pero él te patea apropósito para que cobren falta. En el primer penal (el jugador de Atlético Grau) patea la pelota, ya sea a favor o en contra, no importa si fue Valera u otro, la cámara lenta y otras cosas...", argumentó.

¿Cómo quedó Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025?

Con el reciente triunfo ante los Albos, el equipo que dirige Jorge Fossati sigue como líder en solitario con 35 puntos, 5 más que Alianza Lima, que este sábado 28 jugará ante Melgar en Arequipa. Universitario registra hasta el momento 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En tercer lugar se ubica el Dominó con 29 unidades.