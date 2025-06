Alianza Lima derrotó 2-0 a Universitario en el Estadio Monumental 'U' Marathon por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025. En la ida, ambas escuadras igualaron sin goles y todo se definió en el coloso de Ate. Annaysa Silva anotó el primero para las íntimas y Silvani Oliveira selló el triunfo. Tras la final, la jugadora Xioczana Canales se pronunció.

La delantera del cuadro crema aseguró que el plantel se encuentra afectado tras esta dura caída en el Monumental y le mandó un mensaje de esperanza a todos los hinchas.

Jugadora de Universitario se pronunció tras perder la final ante Alianza Lima

"Estamos afectadas por el resultado, vinimos con toda la convicción de ganarlo, pero hubieron cosas dentro del partido que lamentablemente los goles que no hacemos nos lo hacen. Así es el futbol, nos vamos tristes, queríamos ir a la Copa Libertadores y ganar con toda la gente que vino a apoyarnos", declaró.

"Lamentamos este hecho, estamos afectadas, no pensamos que iba a quedar así. A los hinchas decirles que no pierdan la fe, que la 'U' es lo más grande", agregó. Cabe señalar que el equipo que ganó el Torneo Apertura clasificó a la Copa Libertadores 2025.

Al ser consultada por el mensaje que le dio su técnico Andrés Usme al final del partido, la jugadora de 24 años contó que el entrenador les dijo que sigan adelante, que aún el torneo no termina.

"Nos dijo que no nos rindamos, que esto duele, un mensaje para toda la hinchada también. Pero a seguir que el campeonato no acaba, es super largo. No estaremos en la Copa Libertadores, pero esto sigue aún", sostuvo.