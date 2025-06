Christian Cueva podría dejar Cienciano en estos días tras una gran temporada en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Hace unos días, el mediocampista nacional fue presentado, vía redes sociales, como nuevo jugador de Emelec. Sin embargo, aún no concreta su salida del 'Papá', lo que ha generado un retraso para unirse al Bombillo. Todo podría definirse pronto tras una reunión entre ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Este miércoles 11 de junio, Jorge Guzmán, presidente del equipo ecuatoriano, habló sobre el tema.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En conversación con Radio Ovación, Jorge Guzmán contó que ha conversado con Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, y que hasta que no se logre un consenso para la salida del volante de 33 años no se puede concretar nada.

Presidente de Emelec habló sobre la situación de Christian Cueva

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano, me ha manifestado que se va a reunir con el jugador, nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club cusqueño", dijo para Ovación.

Asimismo, el directivo se refirió a las declaraciones de Sergio Ludeña, quien anunció acciones legales contra el Bombillo por anunciar como fichaje a un futbolista con contrato vigente. Jorge Guzmán precisó que ha hablado con el administrador del 'Papá' y que ha sido claro en señalar que ellos no han incurrido en ninguna falta, ya que Cueva les ha manifestado que ya venía definiendo su salida.

"Lo único que hemos hecho nosotros y que nos permite el reglamento FIFA es tener un acercamiento en el periodo de 6 meses y según palabras del jugador estamos en ese periodo. Le he expresado claramente (a Ludeña) que nosotros no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha manifestado que está cerrando su contrato en estos meses con el club, y eso nos permite reglamentariamente hacer un acercamiento", apuntó.

El mandamás de Emelec sostuvo que hasta el momento Christian Cueva no es oficialmente jugador del club. Por ello, aún no lo han presentado.

"No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es, obvio que tenemos interés en el jugador, y estamos buscando que se solucione su tema. Hoy he hablado con dirigentes de Cienciano y me dijeron que ayer estaba finiquitando su situación con Cienciano, y si eso se da podemos presentar al jugador en Ecuador, mientras tantos no", sentenció.