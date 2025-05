El caso del 'avión parrandero' fue uno de episodios más polémicos de la selección peruana en los últimos años. Luego de quedar eliminados por Australia en el repechaje del Mundial Qatar 2022, se reveló que la 'Bicolor' no solo viajaron junto a algunos familiares de los jugadores, sino que también se incluyó amigos y personajes ajenos a la delegación.

Lo acontecido fue muy cuestionado por los hinchas de la Blanquirroja. Desde diversos sectores señalaron que pudo perjudicar el rendimiento del equipo que aún era dirigido por Ricardo Gareca previo a uno de los partidos más importantes de nuestra historia.

André Carrillo responde sobre el supuesto 'avión parrandero' en Qatar 2022

En una reciente entrevista con el exfutbolista Luis Guadalupe, André Carrillo fue consultado sobre lo duro que fue perder el repechaje al Mundial Qatar 2022. "Fue jodido. Uno de los días más duros de mi carrera. Jugamos el 13 de junio y yo cumplía años el 14, y solo fue mi esposa a verme. Hicimos un mal partido en los 90 minutos, y en los penales el arquero de ellos nos jugó al psicológico", manifestó en el programa 'La Fe de Cuto'.

Por otra parte, el volante de Corinthians decidió pronunciarse sobre los personajes que acompañaron a la selección peruana en el viaje rumbo a suelo qatarí. En ese sentido, la popular 'Culebra' indicó que esto no influyó en el desempeño y el resultado final.

"Hay cosas que nunca dije. Me acuerdo de que hablaron del barbero de Trauco, de Lucho Barrunto, que había mil cosas que no debieron pasar. Pero todo eso son excusas. Eso no influyó en nada en el resultado. Todos los clubes llevan barbero, todos los usan. Lucho Barrunto es un amigo más. Por ser amigo de Cueva, le buscan la sinrazón. Es como un hincha normal que se paga su pasaje. En el Perú, lastimosamente, cuando las cosas van mal, buscan pretextos para tirar mier…", agregó.

¿Por qué hubo invitados en el viaje de la selección peruana a Qatar para el repechaje?

En el 2024, Antonio García Pye, quien en ese momento se desempeñaba como gerente de selecciones de la FPF, señaló que no existió un 'avión parrandero' en el viaje que realizó la selección peruana para enfrentarse a Australia en junio del 2022. El directivo sostuvo que el motivo para llegar a tanta gente era porque el duelo era a partido único y, en caso lograsen la clasificación, las celebraciones tendrían lugar en Qatar.

'Avión parrandero' hubo para irse a Chile en época de Francia 98, pero no para Qatar. Es más, está prohibido beber una gota de alcohol en ese país, te vas preso. Era un avión con 45 bussiness, una cabina aparte y luego estaban el resto de pasajeros, pero no había una gota de alcohol. ¿Había más gente que la que debió haber? Puede que sí, pero ahí viene la ley eterna. Advíncula o Valera metían en gol y decían: 'Qué buena idea que vaya la familia para que los apoye'", dijo en diálogo con el periodista 'Tigrillo' Navarro.

"A diferencia de la Eliminatoria anterior, que fueron partidos de ida y vuelta, muy poca gente fue a Nueva Zelanda porque la fiesta fue acá. Allá (en Qatar) iba a ser la celebración porque era partido único y queríamos que nuestra gente disfrute de la clasificación", concluyó.