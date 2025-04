El futbolista del Corinthians, André Carrillo, comparte su experiencia con Jorge Fossati en la selección peruana, destacando la buena relación en el vestuario, pero también las dificultades en el rendimiento del equipo.

A pesar de un ambiente positivo, los resultados en las Eliminatorias 2026 no se concretaron, lo que llevó a Carrillo a buscar explicaciones sobre la situación. La insistencia de Fossati en un sistema táctico poco familiar para los jugadores generó tensiones en el grupo.

André Carrillo explica qué pasó con Jorge Fossati en la selección peruana

El mediocampista reconoce que, aunque la relación con Fossati era buena, había aspectos que no resonaban con el plantel, lo que afectó el rendimiento en el campo. La falta de fluidez en el juego se convirtió en un tema recurrente durante su gestión.

André Carrillo ha manifestado que, a pesar de la experiencia y el conocimiento de Fossati, había una "vibra rara" en el vestuario. “Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba”, comentó el futbolista para 'Cobertura Perú'. Esta sensación de incomodidad se tradujo en un rendimiento por debajo de las expectativas en las Eliminatorias.

André Carrillo habló sobre el sistema táctico de André Carrillo

El sistema 3-5-2 implementado por Fossati no logró adaptarse a las características del plantel peruano. Carrillo señaló que “atacábamos con poca fuerza, con un jugador menos”, lo que limitó las capacidades ofensivas del equipo. A pesar de que defensivamente el sistema funcionaba, no se tradujo en resultados positivos en el campo.

El mediocampista también hizo una comparación con la etapa de Juan Reynoso, donde se vivieron situaciones similares. “Con nosotros estaba súper bien, es un muy buen entrenador. La relación que tenía con nosotros era increíble, pero muchas veces no sabes qué sucede, no pega, no fluye”, expresó Carrillo. Esta falta de conexión entre el sistema y los jugadores se convirtió en un obstáculo para el éxito del equipo.