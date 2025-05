Sporting Cristal quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores. Los celestes cayeron 1-0 ante Cerro Porteño en el Estadio Nacional y sus posibilidades de clasificar a los octavos son escasas. Con 4 puntos y últimos en el grupo G del certamen continental, los rimenses necesitan de un milagro para acceder a la siguiente instancia. En medio de este contexto, crecieron los rumores sobre una posible salida de Paulo Autori. Al respecto, Gustavo Zevallos, director deportivo, salió a desmentir estos entredichos.

En conversación con RPP Noticias, Zevallos dejó en claro que la continuidad de Paulo Auturori no está en tela de juicio. Asimismo, se mostró indignado por los rumores que lo colocaban fuera del equipo de la Florida, ya que el DT brasileño acaba de llegar al club.

Gustavo Zevallos habló sobre continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Zevallos ratificó a Paulo Autuori en su puesto como entrenador. En sus declaraciones, contó que al brasileño le sedujo la formación de menores que hay en Sporting Cristal. Además, señaló que nunca han hablado sobre una posible salida porque el DT conoce las políticas de la instutición.

"Me llamó la atención cuando una persona salga y diga algo como esto sin ni haberlo conversado. El técnico sabe cómo es la situación del club, cómo se trabaja. Lo que más lo sedujo fue el trabajo que se hace en el formativo. Todos hablan de la purga que hizo hace 22 años. A él le gusta este tipo de desafíos. En ningún momento hemos hablado de algo así, sabe con qué personas está trabajando. Eso es absolutamente falso (sobre salida de Autuori)", declaró para el programa 'Fútbol como cancha'.

Paulo Autuori se molesta por pregunta sobre su continuidad en Sporting Cristal

Después de la derrota de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, Paulo Autuori vivió un tenso momento en conferencia de prensa. Un periodista le consultó si su puesto estaba en juego tras la caída. De inmediato, el brasileño lo cortó para dejar en claro que no se irá de Cristal.

“Perdón, pero no voy a responder esa tontería. Soy un hombre de palabra. No necesito hablar sobre eso; solo he hecho una mirada hacia atrás. Hoy, la gente habla lo que quiere. Si uno ve las redes sociales, los análisis son una tontería como esta. Me rehúso a hablar sobre este tema. Vamos a hablar de fútbol, de juego; necesitamos eso”, respondió.