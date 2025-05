Alianza Lima no pasó de un agónico empate frente a Atlético Grau en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. En los últimos partidos, los blanquiazules no han mostrado el nivel que llevó a ilusionar a toda la hinchada a inicios de temporada. Todo lo contrario. El equipo de Néstor Gorosito está lejos de esa versión y su actual desempeño lo ha alejado de los primeros puestos en la tabla de posiciones del campeonato peruano. Por ello, la directiva estaría pensando en sumar nuevos jugadores de cara el Clausura.

Un mejor panorama sobre los posibles refuerzos de Alianza nos lo brinda el periodista Peter Arévalo. De acuerdo al popular Mr. Peet, los íntimos sumarían a Bryan Reyna y Yordy Reyna para la segunda mitad de la Liga 1. Es más, Joao Grimaldo también asomaría como una tercera alternativa.

Alianza Lima podría reforzarse con dos jugadores de la selección peruana

En la última edición de su programa 'Madurgol, Mr. Peet aseguró que Alianza Lima va a reforzar su plantel. Además, sostuvo que los blanquiazules quieren generar competencia por las bandas, donde actualmente destacan Eryc Castillo y Kevin Quevedo.

"Yo sé que Alianza Lima va a reforzar su equipo y que Alianza va a generar competencia por los extremos. Hay el convencimiento que Alianza Lima quiere generar competencia por los extremos", mencionó.

En esta línea, Bryan Reyna, quien ha perdido espacio en Belgrano y Yordy Reyna, actual jugador del Rodina de Rusia, son algunas opciones en ofensiva. Eso sí, Grimaldo podría sumarse a este grupo por su falta de oportunidades en Letonia.

"No se olviden que hay un porcentaje de Bryan Reyna que le pertenece, en el caso de Joao Grimaldo no sabría decírtelo, pero está jugando poco y nada, por eso habría interés en que juegue. Yo no descarto ni a Bryan Reyna ni a Yordy Reyna", agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar ante Atlético Grau, Alianza Lima deberá volver a centrarse en la Copa Libertadores. Los pupilos de Gorosito se medirán ante Talleres el próximo jueves 15 de mayo, a partir de las 5.00 p. m. El juego se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes.