Alianza Lima se aferra al Torneo Apertura y espera una derrota de los de arriba: Universitario y Deportivo Garcilaso para subir a la cima. Este fin de semana, el equipo blanquiazul tiene un duro partido ante Comerciantes Unidos en Cajabamba y tratará de rescatar los 3 puntos para mantenerse en la pelea de la Liga 1 2025.

En su partida al aeropuerto Jorge Chávez, Pablo Ceppelini brindó unas declaraciones acerca de su regreso y resaltó que no estaba recuperado, pero quiso jugar ante Libertad en la Copa Libertadores. Además, cuando se le consultó sobre la sanción que le puso la Conmebol, el delantero uruguayo confirmó que está tranquilo y espera que el área legal de Alianza Lima solucione todo lo más pronto posible.

PUEDES VER: Canal confirmado Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Pablo Ceppelini declaró por primera vez sobre la sanción de la Conmebol

"Mucha impotencia, la verdad. Me quise meter con Libertad para ayudar al equipo, pero no me había recuperado de la mejor forma. Ahora sí que ya cumplí los 21 días. Uno sabe lo que hace, estoy tranquilo y eso lo está trabajando la parte legal y tendremos información las próximas semanas. Sé lo que no hice", declaró el delantero de Alianza Lima previo a su vuelo a Cajabamba.

Pablo Ceppelini volvería al 11 titular de Alianza Lima

El técnico argentino apostará por la misma alineación que logró la victoria frente a Talleres de Córdoba, con una única modificación: la reincorporación de Pablo Ceppelini en lugar de Fernando Gaibor. El mediocampista uruguayo ha superado la lesión muscular que lo aquejaba y estará presente desde el inicio del partido.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

¿Cuándo fue la última vez que Pablo Ceppelini jugó en Alianza Lima?

Pablo Ceppelini disputó su último partido el 2 de abril frente a Libertad, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Antes de ese encuentro, el mediocampista uruguayo sufrió un desgarro muscular que lo dejó fuera de los dos compromisos contra Deportes Iquique en la tercera fase del certamen continental.

A pesar de la situación, el mediocampista decidió jugar contra Libetad en Matute, pero solo pudo mantenerse en el campo durante 58 minutos antes de retirarse debido a la reaparición de su lesión. Como consecuencia, Pablo Ceppelini estuvo ausente en los encuentros frente a Juan Pablo II, Sporting Cristal, Ayacucho FC, ADT Tarma, Universitario, Deportivo Garcilaso, Los Chankas, Sao Paulo y Talleres.