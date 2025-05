El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano trajo a debate, nuevamente, el papel de los árbitros peruanos en la Liga 1 2025. Luego de que los íntimos apuntaran contra el arbitraje de Bruno Pérez en la derrota ante el 'Papá', Winston Reátegui, presidente de la Conar, señaló que los blanquiazules pueden solicitar terna extranjera, si eso les produce más tranquilidad. El exréferi anunció ello a través de una rueda de prensa, en la que rechazaron las amenazas que se vienen dando contra los jueces. Luego de la conferencia, Reátegui confirmó que no se cobró un penal contra Paolo Guerrero y ratificó la falta de Carlos Zambrano sobre el final del partido. A raíz de todo ello, Ángel Comizzo fue consultado sobre el tema y brindó su punto de vista.

En conversación con los medios tras el empate ante Gremio por la Copa Sudamericana, el actual entrenador de Atlético Grau precisó que la Comisión Nacional de Árbitros debería promover más capacitación a los árbitros peruanos para que puedan mejorar y enviarlos al extranjero. No obstante, se mostró en contra de que vengan jueces foráneos a la Liga 1.

Ángel Comizzo habló sobre la posibilidad de que en la Liga 1 haya árbitros extranjeros

"Hace más de 3 años que vengo repitiendo permanentemente que así como nosotros los entrenadores nos preparamos, vamos a algún congreso y nos seguimos preparando para tratar de mejorar, creo que la entidad responsable del arbitraje peruano también debería de enviar a los árbitros a capacitarse mucho mejor afuera de Perú. No creo necesario para nada la participación de arbitraje extranjero, pero sí creo que, y me incluyo, en que tenemos que bajar los decibeles", declaró.

Además, el técnico de 63 años hizo una profunda reflexión sobre algunas actitudes que los entrenadores suelen tener, y que él también las ha tenido, y aseguró que esta crispación debe disminuir para que no haya más violencia.

"También nosotros somos un poco culpables de todo lo que pasa. No tenemos que ser tan agresivos, tenemos que bajar los decibeles e intentar colaborar, porque no está bueno ello. Si bien los arbitrajes no son los ideales, nuestro comportamiento tampoco es el ideal. Soy el primero que tengo que mejorar, pero todos deberíamos aportar un poco para que todo mejore y no se genere tanta violencia", sentenció.