El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, recibió una sanción de una fecha sin jugar luego de ser expulsado por doble tarjeta amarilla en la derrota ante Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura. El incidente ocurrió cuando el jugador propinó un codazo al futbolista Jimmy Valoyes en los últimos minutos del encuentro, lo que derivó en la expulsión y un penal que fue convertido por Christian Cueva. Con este panorama, Zambrano reaccionó y evitó dramatizar la situación, pues no pasará mucho tiempo para volver al 11 titular del cuadro íntimo.

Además, el ‘Káiser’ sostuvo que se encuentra tranquilo, ya que no cree que la Comisión Disciplinaria de la FPF ampliará la sanción. Cabe recordar que, en el partido contra los cusqueños, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito también vieron la tarjeta roja, y, si bien recibieron una fecha de castigo, podrían estar ausentes por un mayor tiempo.

Carlos Zambrano pide no hacer drama por ser suspendido tras ser expulsado en Alianza Lima

Carlos Zambrano no mostró preocupación tras conocer la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF. El defensor, quien vio la roja durante el partido contra Cienciano, considera que la sanción es justa y que no es necesario hacer tanto revuelo. Según el propio jugador, se trató de un error que fue corregido por los árbitros, y ahora solo queda cumplir con lo dispuesto.

“Vuelvo pronto porque es amarilla y roja. No hay que armar tanto circo. Eso ya está, ya pasó. Simplemente, descanso esta fecha y la próxima ya tengo que ponerme a punto”, sostuvo el ‘León’ a las cámaras de América Deportes a su salida del último entrenamiento de Alianza, luego de su derrota por Copa Libertadores ante São Paulo.

Con su suspensión, Zambrano no podrá estar en el duelo que sostendrán los blanquiazules ante Atlético Grau, a quien ‘visitarán’ en el Estadio Nacional este sábado 10 de mayo. Este duelo es importante para que Alianza retome su camino en la Liga 1 y no le pierda el paso a Universitario, líder del Torneo Apertura 2025.

Carlos Zambrano confía en que no extenderán su sanción en la Liga 1

A pesar de la sanción de una fecha impuesta a Carlos Zambrano, el jugador mostró optimismo de que la Comisión Disciplinaria no tomará decisiones adicionales que puedan afectarlo por más tiempo. Según el defensa, la situación ya fue atendida correctamente y no hay lugar para su extensión.

“Yo no sé qué es lo que pase. Es un tema aparte que no tiene que ver conmigo y tiene que manejarlo la dirigencia del club de otra manera. No creo que llegue a mayores”, aseveró el zaguero luego que la Comisión Disciplinaria abriera un proceso contra Alianza Lima, pues el árbitro Bruno Pérez informó que recibió agresiones por parte de la comitiva del club y de Franco Navarro.