Diego Rebagliati analizó las declaraciones y actitudes de Barreto en sus últimos días con Universitario, sugiriendo que su deseo de volver a dirigir un primer equipo podría influir en su futuro inmediato. El comentarista no ve a Barreto en la FPF en el corto plazo, al menos hasta que complete su proceso de descanso.

Universitario de Deportes anunció oficialmente la salida de Manuel Barreto como director deportivo del club, tras dos temporadas exitosas que marcaron un hito en la historia del equipo crema. Barreto ha decidido dar un paso al costado para tomar un respiro y explorar nuevas oportunidades, siendo su nombre mencionado como posible integrante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Diego Rebagliati habla sobre la salida de Manuel Barreto

Diego Rebagliati compartió su análisis sobre la situación de Barreto, señalando que su discurso en Guayaquil, tras dirigir los últimos partidos, tenía un tono de despedida. “Uno ya sabe el desenlace, te pones a mirar el detalle de lo que dijo en el vestuario. Se va por todo lo alto con un triunfazo”, comentó el comentarista.

"Lo que me generó dudas sobre esto fue que cuando dirige los dos partidos, su discurso en Guayaquil fue de despedida y ahí dije que le había picado el bichito de dirigir de nuevo. Me parece que se fue a Europa, se tomará un descanso, pero me sorprendería mucho que se vaya a la Federación", comentó el analista deportivo.

La despedida de Manuel Barreto

La institución crema destacó la labor de Barreto, quien fue fundamental en la obtención de los títulos nacionales de 2023 y 2024, así como en el Torneo de Reservas 2024. Universitario expresó su agradecimiento a través de un mensaje en redes sociales, resaltando su contribución al club.

El futuro de Manuel Barreto

El comentarista también mencionó que Barreto se ha tomado un descanso en Europa, lo que podría influir en su decisión de regresar a la dirección técnica. “Me sorprendería mucho que vaya a la Federación”, concluyó Rebagliati, dejando abierta la posibilidad de que Barreto busque nuevas oportunidades en el ámbito del fútbol profesional.