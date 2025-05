El futbolista Christian Cueva ha vuelto a ser el centro de atención tras su destacada actuación en el partido entre Cienciano y Sport Huancayo, donde anotó un doblete. Sin embargo, el periodista Pedro García ha expresado su escepticismo sobre la continuidad del rendimiento del jugador, quien ha tenido un camino lleno de altibajos en su carrera.

Pedro García, en su análisis, ha recordado que esta es la primera vez en mucho tiempo que Cueva se convierte en protagonista de una buena noticia en el ámbito futbolístico. A través de sus declaraciones, el periodista ha resaltado la necesidad de que el jugador demuestre su valía de manera sostenida, más allá de un partido destacado.

Pedro García no confía en que Christian Cueva recupere su nivel en Cienciano

Pedro García ha comparado al Christian Cueva actual con el jugador que brilló en su juventud, destacando no solo en los equipos que estuvo, sino también en la selección peruana del que en ese momento era su entrenador: Ricardo Gareca.

"Su calidad la demostró en esa jugada, el tema es la regularidad. Cuando yo vea cuatro partidos de Cueva en ese nivel, ahí te planteas el tema (sobre la vuelta de Christian). Debes ver varios partidos corriendo, jugando, metiendo asistencias de gol. Fue un partido bien jugado casi nostálgico. El asunto es que hay mucha dosis de nostalgia cuando se pronuncia Cueva", expresó el periodista deportivo.

El regreso de Christian Cueva en Cienciano

Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, ha tenido un regreso triunfal al marcar dos goles que le dieron la victoria a Cienciano. Este desempeño ha sido celebrado por los aficionados, quienes ven en él una luz de esperanza para el equipo. Sin embargo, la pregunta que persiste es si este rendimiento será el inicio de una nueva etapa o simplemente un destello en su carrera.

Un futuro incierto

El análisis de García no se detiene en la nostalgia, sino que también aborda la irregularidad que ha caracterizado a Cueva en los últimos años. “El Cueva de 30 y 33 años fue irregular, fue intermitente, disperso, indisciplinado”, mencionó, subrayando que el jugador debe demostrar que puede ser constante y no solo un recuerdo de lo que fue. La presión está sobre sus hombros para que su reciente actuación no sea un simple espejismo.

Expectativas de los hinchas

A pesar de las críticas, los hinchas de Cienciano mantienen la esperanza de que Cueva pueda recuperar su mejor versión. La afición espera que el volante no solo brinde destellos de calidad, sino que también se convierta en un pilar fundamental para el equipo. La continuidad de su rendimiento será clave para que los seguidores del club puedan soñar con un futuro más prometedor.