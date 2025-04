En el mercado de fichajes para la temporada 2025, Universitario fichó a un jugador que había sido rechazado previamente por un equipo grande del continente. El periodista Gustavo Peralta reveló que Diego Churín, antes de llegar a la ‘U’, fue ofrecido a la Universidad de Chile; no obstante, los Azules no aceptaron contratarlo debido a que no pasaba por un buen momento en Cerro Porteño, donde tuvo un paso discreto durante su última etapa.

Este fue un escenario diferente al mostrado por Universitario, que, según el comunicador de L1 Max, creyó sí le resultaría para el torneo peruano, donde apenas anotó 2 goles en lo que va de temporada. Por ese motivo, el delantero argentino arribó a Ate, donde no atraviesa por un buen momento, sobre todo por su reciente expulsión en la goleada por 6 a 0 contra UTC.

Diego Churín fue ofrecido a la U. de Chile antes de llegar a Universitario

A finales de 2024, previo al reinicio de la Liga 1, Diego Churín fue ofrecido a la Universidad de Chile con el objetivo de reforzar su delantera, pero finalmente fue rechazado debido a su baja cuota goleadora en Cerro Porteño. Según Gustavo Peralta, el cuadro chileno evaluó la posibilidad de fichar al argentino; sin embargo, desistieron de la posibilidad, lo que permitió su llegada a Universitario.

“Me contaron que hace no mucho tiempo, la U. de Chile tuvo un ofrecimiento por (Diego) Churín y lo analizaron, pero dijeron que no porque su último paso por Cerro Porteño no fue bueno”, contó el comunicador en el programa ‘Hablemos de Max’. Asimismo, sostuvo que desde la ‘U’ también sabían ello, pero creyeron que era suficiente para el torneo peruano.

“En la ‘U’ también vieron que su último paso en Cerro Porteño no era bueno, pero tenía buenos antecedentes, entonces dijeron que en el fútbol peruano puede andar”, añadió Peralta sobre el atacante de 35 años, que en el ‘Ciclón’ anoto solo 5 tantos en sus últimos 38 partidos en el torneo de Paraguay.

Prensa chilena informó sobre el ofrecimiento de Diego Churín a la U. de Chile

Si bien esta información recién se dio a conocer en el Perú, ocurrió a finales de 2024, por lo que diversos medios chilenos publicaron sobre el ofrecimiento de Diego Churín al ‘Romántico Viajero’ antes que llegara a Universitario. “Con el mercado abierto, empiezan a llegar algunos ofrecimientos al Centro Deportivo Azul y uno de ellos es el de Diego Churín, quien ya tiene un paso por nuestro país en donde defendió las camisetas de Curicó Unido, Universidad de Concepción y Unión Española”, inició TNT Sports.

PUEDES VER: El millonario monto que recibiría Universitario por el alquiler del Estadio Monumental para la final de la Copa Libertadores 2025

“El atacante se encuentra actualmente en Cerro Porteño y su entorno comunicó que está disponible. Sin embargo, en la institución laica no estarían demasiado interesados en el argentino de 34 años pues sólo ha logrado marcar cinco goles en sus últimas 38 presentaciones en la liga paraguaya. La prioridad para la U. de Chile es contratar un delantero que marque con regularidad y los números del ex de Independiente no convencen del todo como para tomar este ofrecimiento”, añadió.