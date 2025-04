La tercera fecha de los torneos continentales marcó un hecho histórico en el fútbol peruano, pues ninguno de los equipos locales perdió en su respectiva competición. Alianza Lima, Universitario y Melgar lograron ganar, mientras que Sporting Cristal, Cienciano y Atlético Grau consiguieron empatar sus partidos en tiempo de descuento. Frente a esta situación, Paolo Guerrero alzó su voz y expresó su alegría ante el buen rendimiento de los clubes nacionales.

El ‘Depredador’ señaló que los equipos peruanos están compitiendo en la edición 2025 de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Añadió que gran parte de ese logro es que están mejor físicamente, lo que les permite mostrar un mejor nivel de forma internacional. Asimismo, Guerrero expresó su deseo de que algún cuadro nacional vuelva a disputar una final de un torneo continental.

Paolo Guerrero desea que un equipo peruano dispute la final de la Copa Libertadores

En entrevista con Latina, Paolo Guerrero dio cuenta del cambio de actitud que existe actualmente en todos los equipos peruanos que disputan torneos continentales, pues ya no salen a defenderse ante rivales fuertes. Además, espera que los clubes no se queden con un solo partido, sino que puedan disputar las instancias más importantes.

“Ya no es el Perú que salía a defenderse o salía a ratonear, los equipos salen a ganar y creo que lo están haciendo de la mejor manera. Esperemos que sigamos así porque es bueno para el Perú y no nos quedemos en solo ganar partidos, sino clasificar a octavos, cuartos, semifinales y, si Dios quiere, a una final”, apuntó el capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero asegura que los equipos peruanos están compitiendo a nivel internacional

En otro momento del diálogo, Paolo Guerrero precisó que el motivo por el cual los equipos peruanos están compitiendo a nivel internacional es porque están bien físicamente. “Mi concepto es a nivel futbolístico y claro que tiene que ver mucho con que los equipos peruanos hoy por hoy están compitiendo. El fútbol está muy igualado desde lo físico. Si no corres, no presionas, no le haces sentir la localía al adversario, te puede costar caro. Equipo que no mete, es difícil que gane”, expresó.

“Todos los equipos corren, todos meten, hay jugadores que obviamente saben jugar y por alguna razón están en equipos grandes, pero creo que ahora está todo nivelado. Todos los equipos se preparan muy bien, físicamente para afrontar este tipo de partidos que son un poco más intensos que la liga peruana y creo que por eso los equipos peruanos se prepararon para afrontar este tipo de partidos”, añadió.