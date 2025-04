En el partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, Universitario logró una abultada victoria de 6-0 ante UTC en el Estadio Monumental. Diego Churín, quien ha enfrentado críticas en su desempeño, se destacó al marcar uno de los goles, lo que generó una reacción positiva en el cuerpo técnico y sus compañeros. En esa línea, el técnico uruguayo Jorge Fossati se mostró sorprendido por el rendimiento del delantero, quien además se fue expulsado tras revisión VAR por una dura falta.

En conferencia de prensa, el exentrenador de la selección peruana analizó la actuación del atacante argentino y su integración en el equipo, resaltando la importancia de su actitud para superar momentos difíciles. Sin embargo, el entrenador también fue claro al señalar que Churín aún no ha demostrado su verdadero potencial en el campo.

Jorge Fossati se refirió a Diego Churín tras goleada de Universitario

"Por ahora, no ha demostrado lo que realmente es como jugador y lo importante también. De los nuevos, me quedé gratamente sorprendido, desde cómo está mancomunado como grupo con los que vienen de antes. La actitud de todos y de Diego es de un positivismo en el día a día, y sé que últimamente no la ha pasado bien en Universitario, pero por su personalidad estoy seguro que lo va a superar y va a poder demostrar sus cualidades", declaró.

Un momento clave del encuentro fue el penal sancionado a favor de Universitario, donde Fossati tomó la decisión de que Churín ejecutara el tiro. "Sí, cuando vi que el árbitro dio el penal me metí en la cancha porque no me escuchaban, para decirle a ‘Gabi’ que el penal lo tire Diego. Me pareció que era un momento adecuado, no soy de regalar nada, pero tampoco es nada nuevo para él ejecutar penales", apuntó.

La expulsión que empañó la actuación de Diego Churín en el Universitario vs UTC

A pesar de su gol, la actuación del futbolista de 35 años se vio empañada por una expulsión en el minuto 92, tras una falta sobre el defensa de UTC, Luis Álvarez. Esta acción, revisada por el VAR, resultó en una tarjeta roja que lo dejará fuera del próximo encuentro contra Cusco FC.