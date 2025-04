Universitario vive momentos de incertidumbre luego de la sorpresiva partida de Fabián Bustos, quien ya viajó a Paraguay para convertirse en el nuevo DT de Olimpia. De esta forma, el cuadro crema ya se encuentra en la búsqueda del nuevo encargado de su plantel, quien tendrá la difícil tarea de superar lo hecho por el argentino y hacer un buen papel tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Es así que uno de los nombres que baraja la dirigencia es el de Juan Reynoso, campeón con la ‘U’ en 2009.

Si bien aún no hay nada confirmado, Reynoso se suma a Jorge Fossati en la lista de posibles entrenadores para Universitario. Pero no son los únicos, ya que otro nombre que suena en Ate es el de Daniel Garnero, multicampeón en Paraguay que también fue relacionado con Sporting Cristal y con Alianza Lima a inicios del 2025.

Juan Reynoso es una de las opciones para dirigir a Universitario

Tras la salida de Fabián Bustos de Universitario, el cuadro crema emprendió la búsqueda de un nuevo entrenador que tenga la capacidad de tomar al equipo para hacer un buen papel tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. En ese sentido, uno de los nombres que surgió fue el de Jorge Fossati, que ya sabe lo que es salir campeón con el cuadro merengue; sin embargo, en las últimas horas surgió la información que Juan Reynoso es otra opción que interesa a la dirigencia.

“La ‘U’ está en la primera etapa, que consiste en analizar CVs para conocer perfiles. Hay opciones de extranjeros que gustan en la administración y a la dirección deportiva, pero hay un nombre más que también ha sido contactado en las últimas horas, que es Juan Reynoso, a quien sí le interesa escuchar a la ‘U’”, aseveró el periodista Gustavo Peralta en ‘Hablemos de Max’.

Asimismo, indicó que, si bien aún no hubo una reunión entre las partes, sí existió una comunicación. “Puede darse una reunión de Reynoso con (Jean) Ferrari y (Manuel) Barreto. Por ahora no se ha dado una conversación de Ferrari con Reynoso, pero sí, según entiendo, de Barreto con alguien cercano al técnico”, agregó.

Jorge Fossati volverá a dirigir a Universitario, según prensa extranjera

Las negociaciones con Juan Reynoso podrían quedar en el aire de ser cierta la información de la prensa extranjera, que asegura que Jorge Fossati ya tiene negociaciones muy avanzadas para volver a Universitario. “Jorge Fossati tiene negociaciones muy avanzadas para regresar a Universitario. Las charlas entre las partes se encuentran en la fase final y se espera arribar a un acuerdo total en las próximas horas”, sostuvo el periodista argentino César Luis Merlo.

No obstante, horas después el técnico uruguayo ofreció una entrevista al programa ‘Fútbol a lo grande’ de Paraguay, donde indicó que aún no hay nada concreto con la ‘U’. “Por el momento oficialmente no hay nada, solo contactos extras oficiales”, señaló el ‘Nono’.