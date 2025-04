Este jueves 24 de abril, desde Argentina se difundió el rumor de que había un interés por parte de Universitario de Deportes hacia Bryan Reyna. El futbolista de la selección peruana llegó a Belgrano a finales de enero del 2024 tras su paso por Alianza Lima. Pese a la difusión de este supuesto interés, se conoció que por parte de la 'U' no ha habido ningún acercamiento.

Según el periodista Gustavo Peralta, desde el entorno de Bryan Reyna aseguraron que hasta el momento no hay interés por parte del actual bicampeón del fútbol peruano hacia el extremo de 26 años, ya que la idea es que pueda seguir desarrollando su fútbol en el exterior.

Universitario no consultó por Bryan Reyna para ficharlo

"Nada de nada. Desde el entorno de Reyna me dicen que no hubo consulta de la U por el extremo. Es más, esto es fútbol, pero me dicen que la idea es que siga en el extranjero", informó el comunicador en una publicación en sus redes sociales.

¿Cuál es la actualidad de Bryan Reyna en Belgrano?

En lo que va del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, el extremo izquierdo nacional ha disputado un total de 12 partidos. Por el momento, el 'Picante' no registra goles ni asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Reyna con Belgrano?

Bryan Reyna fue oficializado en el elenco argentino el 30 de enero del 2024. El vínculo de Bryan Reyna con el 'Pirata' hasta el 31 de diciembre del 2026. La ficha fue adquirida por parte de Belgrano a cambio de 900 mil dólares.