La Liga Peruana de Vóley ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones de la jugadora Brenda Graff, quien denunció la falta de ambulancias durante un partido crucial. La situación se ha vuelto un tema candente tras la lesión de Elis Bento, jugadora de Universitario de Deportes.

Elis Bento sufrió un desgarro meniscal que la dejará fuera de las semifinales del torneo, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Graff, al expresar su indignación, afirmó que la ausencia de ambulancias en el encuentro entre Universitario y Rebaza Acosta fue inaceptable, sugiriendo que Bento fue trasladada al hospital por un camarógrafo.

La Liga, en su comunicado, desmintió las afirmaciones de Graff, asegurando que sí había ambulancias disponibles y que el club decidió trasladar a Bento en un auto particular. Este incidente ha suscitado un debate sobre la seguridad en los eventos deportivos y la responsabilidad de las organizaciones.

Comunicado de la LPV y el pronunciamiento de Brenda Graff

Brenda Graff, al expresar su preocupación, mencionó: “Ojalá que lo de Elis no sea nada grave. Quiero aprovechar para agregar que, con esta situación que pasó, el hecho de que no tengamos ambulancia para que la lleven es algo que no puede pasar en este tipo de eventos”. Sin embargo, la Liga Peruana de Vóley respondió rápidamente, afirmando que las declaraciones de Graff eran incorrectas y que la organización cumple con los requisitos de seguridad necesarios para llevar a cabo los partidos.

El comunicado de la Liga Peruana de Vóley. Foto: LPV

La lesión de Elis Bento y su impacto en el torneo

Elis Bento, una de las figuras más destacadas de Universitario de Deportes, sufrió una grave lesión durante el partido de cuartos de final. La jugadora brasileña se encontraba en un momento crucial de su carrera, ya que su equipo había alcanzado las semifinales por primera vez en su historia. La noticia de su desgarro meniscal ha dejado a los aficionados y a sus compañeros de equipo preocupados por su recuperación.

El apoyo de los aficionados y la comunidad

A pesar de la controversia, los aficionados han mostrado un gran apoyo a Elis Bento a través de las redes sociales. La jugadora, visiblemente afectada por la situación, compartió su tristeza y agradeció a sus seguidores por los mensajes de aliento. “Estoy segura que mis meninas seguirán con todas sus fuerzas”, expresó Bento, reafirmando su compromiso con el equipo.

Reflexiones sobre la seguridad en eventos deportivos

Este incidente ha puesto de relieve la importancia de la seguridad en los eventos deportivos. La presencia de ambulancias y personal médico es fundamental para garantizar la salud de los atletas. La Liga Peruana de Vóley ha reiterado su compromiso con la seguridad, pero la controversia generada por las declaraciones de Graff ha abierto un debate sobre la efectividad de estas medidas en la práctica.