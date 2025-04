Tras la salida de Fabián Bustos, Manuel Barreto y Piero Alva quedaron a cargo de Universitario. Ambos lograron dos triunfos importantes cuando estuvieron al mando del primer equipo: vencieron por 3-1 a Deportivo Binacional por la Liga 1 y derrotaron por 1-0 a Barcelona SC en Ecuador por la Copa Libertadores. Pese al buen momento, el futuro de Barreto en el elenco crema se encontraba en duda. No obstante, seguiría como director deportivo, cargo que ocupa desde el 10 de junio del 2022.

Hace unas semanas, el directivo de Universitario había mencionado que le quedaba poco tiempo en el club, algo que generó intriga entre los hinchas de la 'U' y también en Jean Ferrari, quien, además, confirmó que Manuel Barreto tiene algunas propuestas externas. En medio de este panorama, el periodista Gustavo Peralta informó que pese a que el entrenador viajará a Europa, regresará al club.

Manuel Barreto continuaría en Universitario de Deportes

El comunicador dio esta información en la última edición del programa 'L1 Radio' de 'L1 MAX'. "Jean Ferrari habló de una oferta que tiene Manuel Barreto, pero no se dijo cuál. No me han confirmado si es de la FPF. La información es que él va a viajar a Europa en las próximas horas o días por un tema familiar. Lo que me dicen en la 'U' es que Manuel Barreto regresa, o sea, va a continuar. Es lo que me dicen de la 'U' ahora. Vamos a ver si eso cambia", indicó.

¿Qué dijo Manuel Barreto tras el triunfo de Universitario sobre Barcelona SC?

En conferencia de prensa tras el partido contra el Ídolo del Astillero por la fecha 3 de la Conmebol Libertadores, Manuel Barreto aseguró que la 'U' es un equipo de élite y recordó un episodio depresivo que sufrió hace unos años. "Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este, ya que enfrentamos a un equipo fantástico", dijo.

"No hay nadie en Universitario que conozca este equipo más que yo. Este es mi equipo, he traído al 90% de estos jugadores y los conozco al milímetro. Además, tengo la experiencia de haber dirigido. Hace cinco años, dirigiendo a Sporting Cristal, pasé una de las noches más duras de mi vida aquí, cuando Barcelona jugando de local nos ganó 4 a 0. Por un partido me sacaron del trabajo, tuve depresión en pandemia, pero no me rendí. Seguí avanzado y este es un premio que me regalan los jugadores. Esta es una experiencia absolutamente increíble", sostuvo.