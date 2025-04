Jorge Fossati fue presentado como DT de Universitario de Deportes este miércoles en una conferencia de prensa. El técnico uruguayo no solo respondió las preguntas de la prensa acerca de lo que espera para su nueva etapa en el club crema, sino que también habló sobre su poco exitoso paso por la selección peruana.

Contrario a la opinión general de los hinchas, el 'Nonno' consideró que los resultados que obtuvo con la Bicolor "no fueron decepcionantes" y que, incluso, el equipo seguía con chances intactas pese a que al momento de su salida ocupaba el último lugar de la tabla de posiciones en las eliminatorias.

Fossati sobre sus resultados en la selección peruana: "No fueron los peores"

"Los resultados que conseguimos en la selección para muchos pueden ser malos, pero para nosotros no. No fueron los ideales, pero tampoco fueron decepcionantes. Solo miran si ganó o no, no importa contra quién fue, cómo fue, qué pasó", explicó el estratega charrúa.

Según Fossati, la mayoría de las personas "solo se guían por el resultado" sin tener en cuenta otros factores. "Hay que analizar siempre por encima de si la pelota entró, si pegó en el palo, si te salvaste 80 veces o si erraste 10 veces una situación de gol", mencionó.

Pese a que solo ganó un partido oficial en las eliminatorias, el charrúa dejó entrever que consiguió el escenario que quería con Perú de cara al fixture que le esperaba para el 2025: "Insisto en que no fue lo ideal, que hubiera sido con dos puntos más, (pero) se consiguió que la selección siguiera con chances, por los rivales que tenía para enfrentar".

Finalmente, el estratega expresó sus buenos deseos para lo que le resta al equipo. "Lo único que queremos es que le vaya bien y que pueda concretar la clasificación al repechaje, que considero posible", culminó.

¿Qué resultados tuvo Jorge Fossati en la selección peruana?

En el 2024, Fossati llegó a dirigir a Perú en 13 partidos: cuatro amistosos y nueve oficiales. De estos, seis fueron por eliminatorias, en los cuales consiguió un triunfo, dos empates y tres derrotas, que dejaron a Perú colero de la tabla con solo 7 puntos.