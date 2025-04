El histórico triunfo de Universitario de Deportes ante Barcelona SC en Ecuador generó mucha repercusión. En la previa del partido, desde algunos sectores de la prensa norteña se refirieron al conjunto merengue y consideraron que el elenco comandado por Segundo Castillo no tendría problemas para conseguir los tres puntos en el grupo B de la Copa Libertadores.

"Ya está. Juegan contra la 'Cenicienta' del grupo de la Libertadores, contra la 'papita frita'. Creo que Barcelona es ampliamente favorito el día de mañana", mencionaron en el programa 'Harta Pelota'.

En Ecuador recuerdan el menosprecio a Universitario previo al partido con Barcelona

Luego de lo acontecido en el Estadio Monumental Banco Pichincha, dichas palabras volvieron a repercutir, pero esta vez acompañadas de un mensaje que compartió el mismo medio: "¡Toda arrogancia será castigada!".

Segundo Castillo responde a las críticas tras derrota de Barcelona ante Universitario

Los hinchas de Barcelona SC terminaron furiosos con el nivel de su club frente a Universitario. En ese sentido, no dudaron en cuestionar de forma severa al entrenador Segundo Castillo, quien salió al frente y afirmó que a su equipo solo le faltó ser más agresivo.

"No considero que hicimos un mal partido, pero nos faltó ser más agresivos. No fue el resultado que queríamos y toca asimilar. Hay que trabajar. A veces no está el equipo al 100%, hay altibajos y hoy tenemos esa dificultad. Es parte del fútbol", manifestó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el exfutbolista sorprendió al Manchester City para explicar el presente de sus dirigidos. “Todos los equipos sufren. Ustedes a veces se dejan llevar y creen que hay que dar 10 o 20 pases seguidos siempre. Miren al Manchester City. Es el equipo que más tenencia de pelota tiene y miren dónde está”, agregó.

Tabla de posiciones del grupo de Universitario en Copa Libertadores