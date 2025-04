El último 22 de abril, Alianza Lima derrotó 3-2 a Talleres en Matute por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. El agónico tanto de Hernán Barcos le dio la victoria y los primeros tres puntos a los blanquiazules en el certamen continental. Así como hubo algunos puntos altos en el partido, un par de jugadores no mostraron su mejor nivel. Uno de ellos fue Guillermo Enrique. El lateral derecho fue titular, pero su desempeño generó las críticas de miles de hinchas íntimos.

En el postpartido, Enrique hizo mea culpa y aceptó que no tuvo un buen papel ante la 'T'. Además, aprovechó en contar cómo Néstor Gorosito salvó su carrera al traerlo desde Argentina, donde no encontraba un rumbo claro por las constantes lesiones que sufría.

Guillermo Enrique agradeció a Néstor Gorosito por traerlo a Alianza Lima

En zona mixta, Guillermo Enrique se sinceró y contó que estaba a punto de un colapso emocional cuando jugaba en Argentina. Sin embargo, cuando Néstor Gorosito lo contactó para llegar a Alianza Lima fue una nueva oportunidad en su carrera.

"Tengo solo palabras de agradecimiento para Gorosito. Es un técnico que me ayudó y me trajo aun club hermoso cuando yo estaba sin rumbo en Argentina, a punto de entrar en un colapso emocional, triste la verdad porque no estaba en un buen momento, tenía muchas lesiones. Hoy tengo lesiones pero me recupero rápido por el profesionalismo que tengo y por las ganas de jugar en Alianza", declaró.

Guillermo Enrique autocrítico tras su partido ante Talleres

Guillermo Enrique venía recuperándose de una lesión. A pesar de ello, fue titular en el Alianza Lima vs Talleres. Al final de los 90 minutos, se notó que le costó volver al terreno de juego, pero no quiso culpar a los problemas físicas por su desempeño.

"Frustrado por el partido que hice. Eso no tiene nada que ver con mi lesión, porque estaba muy bien para seguir jugando. No demostré lo que puedo llegar a dar. Estuve muy impreciso, me voy con mucha bronca a mi casa por lo personal, no por mis compañeros, ellos se merecen el triunfo", mencionó.