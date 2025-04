Universitario de Deportes quiere mantenerse en la pelea por los 3 puntos de la Liga 1 2025. El equipo, que será dirigido momentáneamente por Manuel Barreto, va en busca de un triunfo en una plaza complicada para los merengues. Luego de la contundente victoria que mostraron en el estadio Monumental U y haberse bajado al invicto del torneo peruano, Melgar, los cremas deberán ganar este crucial duelo para escalar a la primera posición.

Asimismo, hay 3 jugadores que no viajaron por precaución, ya que los están cuidando para el partido por la Copa Libertadores en Ecuador. Se trata de Rodrigo Ureña, Edison Flores y Aldo Corzo, estos son titulares indiscutibles en el equipo de Ate; sin embargo, Manuel Barreto decidió no convocarlos para que lleguen en óptimas condiciones para enfrentar al conjunto dirigido por Segundo Castillo.

Universitario viajó a Juliaca para enfrentar a Deportivo Binacional

El equipo merengue salió esta tarde rumbo a Juliaca para visitar a Deportivo Binacional por un partido importante que se jugarán 3 puntos de oro. El plantel, sin la presencial de Aldo Corzo, Edison Flores y Rodrigo Ureña como comentamos arriba, se encontraban en el aeropuerto Jorge Chávez para viajar y soñar con un triunfo en la altura.

Las bajas de Universitario para la Liga 1. Foto: captura de pantalla de X

Piero Alva habló sobre el futuro entrenador de Universitario

El exjugador comentó que hay varios entrenadores con una fuerte conexión con Universitario, quienes podrían tomar las riendas del equipo. No obstante, evitó mencionar nombres específicos, ya que considera que no es su responsabilidad. Asimismo, abordó la posibilidad de que Jorge Fossati vuelva al club.

"Hay muchos técnicos que son de la casa y muchos otros que podrían ser. Sobre técnicos que puedan venir, yo no te puedo responder eso", declaró para la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (...) Sobre Jorge Fossati, el asistente de Manuel Barreto declaró lo siguiente: "Yo no sé de quién se habla. La verdad, no reviso mucho las notas y eso lo verá la gente que lo tenga que decidir, pero no soy quien para comentar quién puede estar y quién no".