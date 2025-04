Este viernes 18 de abril, Universitario se enfrentará a Deportivo Binacional en Juliaca por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Para este partido, Manuel Barreto y Piero Alva dirigirán a la 'U' tras la repentina salida de Fabián Bustos a Olimpia de Paraguay. Previo a su viaje al Guillermo Briceño Rosamedina, donde se enfrentará al Poderoso del Sur, el popular 'Zorrito' se refirió al próximo entrenador que llegará a tienda merengue.

El exfutbolista señaló que existen muchos técnicos que están identificados con Universitario y podrían asumir el banquillo. Sin embargo, prefirió no dar algún nombre en específico porque no le compete. Además, se refirió al posible regreso de Jorge Fossati.

Piero Alva se pronuncia sobre el próximo DT de Universitario

"Hay muchos técnicos que son de la casa y muchos otros que podrían ser. Sobre técnicos que puedan venir, yo no te puedo responder eso", declaró para la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, cuando le consultaron sobre la posible vuelta de Jorge Fossati, Piero Alva mencionó que no está al tanto de los entrenadores que suenan como opciones. Enfatizó en que esos temas los analiza los directivos de la 'U'.

"Yo no sé de quién se habla. La verdad, no reviso mucho las notas y eso lo verá la gente que lo tenga que decidir, pero no soy quien para comentar quién puede estar y quién no", agregó.

¿Cuándo juega Universitario vs Binacional por la fecha 9 de la Liga 1?

El partido entre Universitario vs Binacional está programado para este viernes 18 de abril de 2025, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura. El estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca será el escenario donde se disputará este choque. Considerado uno de los campos más complicados por su altitud (más de 3.800 metros sobre el nivel del mar), la localía del ‘Bi’ representa un factor decisivo.