Sporting Cristal continúa en búsqueda de su próximo entrenador. Después de la salida de Guillermo Farré, el conjunto celeste maneja varias opciones para asumir el banquillo de cara al Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Paulo Autuori asoma con fuerza en el Rímac, pero no es el único. Tiago Nunes, quien tuvo un paso en el 2023, también es una alternativa latente en Cristal.

Ante este presunto interés, el propio DT brasileño decidió esclarecer el panorama. Si bien actualmente está en la Universidad Católica de Chile, no descarta regresar algún día a Sporting Cristal. Además, dejó un emotivo discurso por su etapa que vivió en el equipo hace 2 años.

Tiago Nunes deja emotivo discurso ante posible regreso a Sporting Cristal

En conferencia de prensa, Tiago Nunes explicó que Sporting Cristal representa una marca importante en su vida porque fue el primer club extranjero que le abrió las puertas. Asimismo, se mostró dispuesto a regresar en un futuro si el equipo lo necesita.

"Representa el primer club que me abrió las puertas fuera de Brasil. La primera experiencia internacional que yo tuve. Yo creo que fue donde me renovó las energías, me hizo sentir entrenador una vez más. Creo que el lujo y el elogio te debilita. Muchas veces necesitas un aire de probar y volver a descubrirse profesionalmente. Fue un momento importante en mi vida", declaró.

"Representa algo bastante importante en mi vida. Si en futuro (puedo retornar), siempre va a estar con las puertas abiertas de mi corazón. Hoy soy un hincha más, espero que les pueda ir bien. Que puedan ir bien en la Copa Libertadores. Representamos bien lo que es el espíritu de Cristal en Libertadores", añadió.

¿Quiénes son las opciones para dirigir a Sporting Cristal?

Pasan los días y varios nombres siguen sonando en Sporting Cristal. Tiago Nunes es uno de ellos, pero no es el único. Paulo Autuori es el más sonado hasta el momento. La desventaja es que el DT brasileño no dirige hace dos años y no tendría en mente dejar sus funciones como director deportivo.

Roberto Mosquera, un viejo conocido, podría regresar a casa. No obstante, su nombre ha dejado de tener fuerza en las últimas horas. Asimismo, Daniel Garnero, Enderson Moreira y Claudio Vivas serían otras alternativas que se manejan.