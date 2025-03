La escalofriante historia del profesor en EE. UU. que drogaba y abusaba de sus alumnos durante los viajes escolares

William James Vahey nació en 1949 en Estados Unidos y, desde temprana edad, mostró una gran inclinación por la enseñanza. Como hijo de un piloto condecorado de la Segunda Guerra Mundial, su infancia fue marcada por constantes traslados debido al trabajo de su padre, lo que lo llevó a asistir a diversas escuelas internacionales y a adquirir un profundo conocimiento del sistema educativo a nivel global.

Su carrera docente inició en los años 70, llevándolo a enseñar en colegios de prestigio en varios países. No obstante, según el Daily Mail, detrás de su fachada de educador carismático y admirado por alumnos y padres, se ocultaba una doble vida: la de uno de los pedófilos más notorios investigados por el FBI.

Vahey comenzó a abusar de niños desde los 14 años

De acuerdo con el Portland Press Herald, el historial delictivo de Vahey comenzó en 1969, cuando fue arrestado en California por abusar de al menos ocho niños, de entre siete y nueve años, mientras trabajaba como asistente de maestro en Long Beach. Durante el juicio, Vahey admitió que había comenzado a cometer estos abusos a los 14 años, en un campamento de Boy Scouts.

Su sentencia resultó sorprendentemente benigna: 90 días de prisión y cinco años de libertad condicional. Según documentos citados por The Guardian, el psiquiatra que lo evaluó lo describió como una persona con “personalidad inadecuada”, pero no lo consideró una amenaza para los demás, lo que le permitió seguir adelante con su carrera en la enseñanza. Las autoridades no hicieron seguimiento a su caso, a pesar de que la ley lo obligaba a registrarse como delincuente sexual.

Directora del colegio donde trabajaba lo despidió y reportó a la embajada de EE. UU.

La magnitud de sus crímenes fue revelada en 2014, cuando una empleada doméstica en Nicaragua robó una memoria USB de su hogar y la entregó a la American Nicaraguan School, donde Vahey trabajaba. Gloria Doll, la directora del colegio, descubrió en la unidad digital imágenes de al menos 90 niños desnudos e inconscientes.

“Me abusaron de niño, por eso hago esto. Lo he estado haciendo toda mi vida”, dijo Vahey en una confrontación inmediata, según documentos del FBI. Incluso con esta declaración, no fue arrestado.

Doll lo despidió y notificó a la embajada de Estados Unidos en Managua, pero las autoridades estadounidenses no tomaron medidas inmediatas. Vahey abordó un vuelo hacia Miami, donde un agente del FBI lo esperaba en el aeropuerto, pero, debido a la falta de una orden de arresto, no pudo ser detenido.

William James Vahey se suicidó tras escapar del FBI

Según The Guardian, William James Vahey compró un cuchillo de cocina, tomó varias pastillas y se sumergió en la bañera de un hotel económico en la ciudad de Luverne, donde se apuñaló en el pecho. Fue hallado muerto a la mañana siguiente.

Tres semanas después de su muerte, el 22 de abril de 2014, el FBI emitió un comunicado calificándolo como “uno de los pedófilos más prolíficos que hemos investigado”. La noticia conmocionó a la comunidad de escuelas internacionales y puso en evidencia fallos en los procesos de contratación y supervisión de docentes.

Según Daily Mail, la Southbank International School en Londres, donde Vahey había enseñado entre 2009 y 2013, ignoró advertencias de otros maestros sobre su comportamiento. Una revisión independiente, dirigida por el abogado Hugh Davies, concluyó que la escuela cometió errores graves al no investigar adecuadamente sus antecedentes.