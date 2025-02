Policía de New York arresta a cinco acusados de torturar hasta la muerte a hombre transgénero: los restos fueron encontrados en Yates

Al menos cinco personas han sido detenidas en New York por su presunta participación en el asesinato de Sam Nordquist. Foto: composición LR/difusión.

Al menos cinco personas han sido detenidas en New York por su presunta participación en el asesinato de Sam Nordquist. Foto: composición LR/difusión.

En New York, cinco individuos han sido arrestados y enfrentan cargos relacionados con el asesinato de Sam Nordquist, un joven transgénero de 24 años, originario de Minnesota. Su cuerpo fue hallado a mediados de febrero, luego de haber sido sometido a semanas de abuso y tortura, según informó NBC News. Las autoridades describieron el crimen como "impactante", ya que, de acuerdo con la investigación, Nordquist sufrió maltrato físico y psicológico de manera continua entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Su desaparición fue reportada el 9 de febrero por su familia ante la Policía Estatal de New York, lo que dio inicio a una investigación. Cuatro días después, sus restos fueron encontrados en un campo en el condado de Yates, ubicado 80 kilómetros al sureste de Rochester, según detalló The New York Times. "Sam fue víctima de repetidos actos de violencia y tortura", declaró la capitana Kelly Swift de la Policía Estatal, durante una conferencia de prensa en la que confirmó que estas agresiones culminaron en su trágico fallecimiento.

¿Quiénes son los cinco acusados de torturar hasta la muerte a Sam Nordquist?

Los arrestados fueron identificados como Precious Arzuaga (38 años), Jennifer A. Quijano (30 años), Kyle Sage (33 años), Patrick A. Goodwin (30 años) y Emily Motyka (19 años). De acuerdo con NBC News, los cinco acusados enfrentan cargos por asesinato en segundo grado con indiferencia depravada y comparecieron en la corte el viernes, donde se les negó la libertad bajo fianza. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir penas de 15 años a cadena perpetua.

Hasta el momento, no se ha esclarecido completamente la relación de los sospechosos con la víctima. Sin embargo, se ha confirmado que Nordquist estuvo alojado en el motel Patty’s Lodge, en Hopewell, junto a algunos de los implicados, según reveló The New York Times. Arzuaga, una de las acusadas, compartió habitación con él en este establecimiento, el cual brinda alojamiento a personas que reciben asistencia social.

Las autoridades también investigan la posibilidad de que el crimen sea clasificado como un delito de odio. Swift indicó que "no descartamos que este crimen esté motivado por sesgos contra su identidad de género", según informó The New York Times. Mientras tanto, los investigadores evalúan si podrían producirse más detenciones en relación con el caso.

Algunos descubrimientos clave del asesinato de Nordquist

Durante la indagación, la Policía Estatal llevó a cabo varias órdenes de allanamiento que permitieron encontrar pruebas incriminatorias relacionadas con el maltrato prolongado que sufrió Nordquist. Según declaraciones recogidas por CNN, los responsables intentaron encubrir el crimen trasladando su cuerpo al condado de Yates. "El cuerpo de Sam fue trasladado para encubrir los hechos", afirmó Swift en conferencia de prensa.

El médico forense del condado de Monroe será el encargado de realizar la autopsia, con el fin de determinar la causa exacta de la muerte. La última vez que la familia tuvo contacto con Nordquist fue el 1 de enero. Su madre, Linda Nordquist, relató a WROC que la llamada fue breve: "Dijo ‘Te amo. Te llamaré mañana’, pero nunca supe más de él. Estoy devastada."