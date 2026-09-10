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Romina Gachoy conmueve al exponer cuál es su verdadero trato con la hija de Angie Jibaja

Romina Gachoy causó sorpresa al publicar un video junto a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. ¿Realmente comparten un vínculo de madre e hija?

Angie Jibaja y Romina Gachoy junto a sus hijos
Angie Jibaja y Romina Gachoy junto a sus hijos
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La reconocida modelo Romina Gachoy compartió un emotivo momento durante la celebración del cumpleaños número 15 de la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. En esta ocasión, la influencer proveniente de Uruguay participó en la fiesta especial para la joven, mostrando abiertamente su profundo afecto por ella y revelando la forma en que la adolescente la trata.

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¿Cuál es la relación entre Romina Gachoy y la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María?

Romina Gachoy enterneció a muchos al enviar un saludo de cumpleaños a Gia durante su programa de radio en 'Onda Cero'. Sin embargo, pocos sabían que junto a su pareja, Jean Paul Santa María, organizó una gran fiesta temática de Hawái para celebrar a la cumpleañera.

Romina Gachoy bailó junto a la hija de Jean Paul Santa María.

Romina Gachoy bailó junto a la hija de Jean Paul Santa María.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un video con imágenes de la ceremonia. En el clip, Jean Paul Santa María realiza el vals con su hija y luego la bailarina también disfruta ese momento con la joven.

Al finalizar el baile, ambas se abrazaron cálidamente, mostrando una fuerte conexión sentimental. La cumpleañera también abrazó con cariño a Romina Gachoy. Esto deja claro que entre ellas existe un vínculo que puede considerarse como el de madre e hija. "Te amamos princesa", escribió Romina en la descripción de su publicación.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María abrazando a sus hijos.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María abrazando a sus hijos.

Es importante destacar que inicialmente, Romina Gachoy mantuvo a sus seguidores al tanto con otro video que mostró detalles de la celebración. Aunque la fiesta no fue un típico quinceañero, incluyó el tradicional baile entre padre e hija. La joven lució un vestido casual y los invitados vistieron prendas deportivas elegantes.

"En dos semanas logramos realizar el sueño de mi reina para celebrar sus 15 años al estilo de una Pool Party en Hawái con sus amigos", detalló en la publicación.

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