Valeria defiende excesivo bronceado de Alessia en el Miss Universo: “Ha estado en Miami, tomó sol”

No falta nada para la competencia. Alessia Rovegno ya está en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde se realizará la última edición del Miss Universo. Su llegada ha provocado un gran número de comentarios y elogios de quienes la señalan como una de las favoritas. Tal como hizo Gaby Espino, la conocida exjurado del certamen de belleza en el 2019. Por otro lado, los internautas también debatieron el notorio bronceado de la también cantante, quien habría estado pasando sus vacaciones en las playas de Miami, previo al viaje. Muchos piensan que esto le restará puntos en la ceremonia y que fue una irresponsabilidad de la novia de Hugo García no haber pensado en este punto. Por ello, la ex Miss Perú Valeria Piazza se pronunció sobre el comentado arribo de Alessia y cómo cree que será su desempeño en el concurso de modelaje.

¿Qué dijo Valeria Piazza?

La presentadora de espectáculos halagó el trabajo de Alessia Rovegno y destacó los buenos comentarios que está obteniendo de parte de la prensa especializada y missólogos.

“La competencia ya empezó, el 14 de enero vamos a ver quién se corona como la nueva Miss Universo. Lo cierto es que ya anunciaron a las jurados, todas son mujeres, mujeres empoderadas que yo sigo a casi todas, muchas han sido Miss Universo y yo creo que van a tomar una buena decisión, además Alessia está haciendo un excelente papel, ha llegado impecable y ahora vamos a ver cómo se desarrolla toda la competencia porque los jurados están viendo desde que pisas la concentración ”, inició diciendo la exreina de belleza.

Sin embargo, Piazza también se refirió al evidente y tan comentado bronceado de la cantante, señalando que no está de acuerdo con las voces que dicen que ese error le costará la corona y que, seguramente, en unos pocos días, regresará a su color natural.

“ Está un poco bronceada, sí, me he dado cuenta, pero ya con los días regresará a su color natural, ¿no? Porque creo que ha estado en Miami, tomó sol; pero, bueno, rubia, así, espectacular, con un cabello hermoso, ella está aprendiendo… es que tú tienes que llevar clases, maquillaje desde las 4 de la mañana… Te levantas a las cuatro de la mañana, comienzas con el maquillaje, el pelo, ver qué te pones, es así todos los días. Duermes tres horas, dos horas al día, así que regresas a tu país a dormir… De verdad, es bastante fuerte”, comentó la presentadora de América Espectáculos.

Alessia Rovegno deslumbra a usuarios con su belleza. Foto: Instagram Alessia Rovegno

Alessia Rovegno es respaldada por usuarios en el Miss Universo y la comparan con un “ángel”

Alessia Rovegno compartió a través de sus redes sociales su llegada a Nueva Orleans, Estados Unidos, para dar inicio a las actividades del Miss Universo. La sobrina de Stephanie Cayo se mostró muy emocionada por su aterrizaje al famoso concurso de belleza, donde espera dejar la bandera del Perú en alto entre tantas modelos que llegan con el mismo objetivo: ganar la corona. Si bien son muchos los aspectos que influyen para ser la ganadora del certamen, nuestra compatriota tiene posibilidades de ganar y ya son muchos los usuarios que le demuestran su apoyo en las distintas plataformas.

Hace poco, Jessica Newton compartió en redes sociales el diseño del traje típico que utilizará en la competencia y cómo Alessia lo lucía en su cuerpo. Este clip desató la emoción del público y se mostraron maravillados no solo por la vestimenta, sino también, por la innegable belleza de la novia de Hugo García y hasta la compararon con un ángel de Victoria Secret.