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ODANC Lambayeque atendió quejas y denuncias de reos en penal de Chiclayo

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque realizó una jornada de atención en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, recibiendo quejas de internos.

La actividad fue liderada por la jueza Mg. Ana Elizabeth Salés, quien estuvo acompañada por el equipo de ODANC. Foto: difusión.
La actividad fue liderada por la jueza Mg. Ana Elizabeth Salés, quien estuvo acompañada por el equipo de ODANC. Foto: difusión.
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En una acción orientada a acercar los mecanismos de control a todos los ciudadanos, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque realizó una jornada de atención en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde recibió quejas y denuncias presentadas por personas privadas de libertad sobre presuntas conductas disfuncionales de magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

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La diligencia fue encabezada por la jueza superior titular Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la ODANC Lambayeque, junto a la Dra. Marisol Vásquez Ruíz, magistrada superior responsable de la Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación Preliminar fusionada con la Unidad de Prevención, Supervisión e Inspección de la ODANC, acompañadas por el equipo de gestión de la ODANC Lambayeque. La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de control preventivo impulsadas por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para garantizar una supervisión cercana, transparente y oportuna de la función jurisdiccional.

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Además, profesionales de la Defensoría Pública y del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque brindaron orientación legal a los internos. Foto: difusión.

Durante la visita, el equipo de la ODANC recibió las quejas y denuncias formuladas por los internos respecto de presuntas irregularidades ocurridas durante la tramitación de sus procesos judiciales. Asimismo, verificó el desarrollo de las audiencias realizadas en el establecimiento penitenciario, revisando su programación, ejecución y modalidad —presencial o virtual—, con el propósito de constatar el cumplimiento de las disposiciones procesales.

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La jornada contó además con la participación de profesionales de la Defensoría Pública y del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, quienes brindaron orientación y asesoría legal a las personas privadas de libertad, contribuyendo a garantizar el ejercicio de sus derechos y el acceso oportuno a la información sobre sus procesos.
Cabe señalar que esta intervención permitió dar continuidad a la atención de las quejas presentadas previamente por internos, las cuales vienen siendo tramitadas conforme a los procedimientos establecidos por la Autoridad Nacional de Control.

Con estas acciones, la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso de acercar los mecanismos de control disciplinario a la ciudadanía, promoviendo una supervisión preventiva, transparente y accesible que contribuya al adecuado desempeño de la función jurisdiccional y al fortalecimiento de la confianza en el sistema de administración de justicia.

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