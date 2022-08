Rafael Fernández restringió el ingreso de Christian a su casa por celos, según Magaly

Muchos rumores se han generado tras la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández. Uno de ellos es que el motivo de esta ruptura se debería a una cuestión de celos por parte del empresario. Por ello, salió a la luz que Christian Domínguez habría sido un factor clave en esta situación.

¿Rafael Fernández estaba celoso de Christian Domínguez?

El ‘Rey de los huevos’, durante su entrevista para el programa de Magaly Medina, fue consultado sobre Christian Domínguez y si eran ciertos los rumores sobre unos posibles celos hacia él.

“Nos ha llegado una información que tú llegabas siempre muy celoso de Christian”, sostuvo la ‘Urraca’.

“Creo que como cualquiera, soy celoso, pero de Christian prefiero no hablar nada. Sí soy celoso, pero esos temas no los toco, Christian se porta muy bien con su hijo, se llevan bien y espero que siempre sea así”.

¿Rafael Fernández prohibió el ingreso de Christian Domínguez a su casa?

Sin embargo, Magaly Medina tuvo un infidencia al contar las revelaciones que hizo Rafael Fernández en el detrás de cámaras de la entrevista.

“Christian iba frecuentemente a su residencia en La Molina y alteraba la tranquilidad de los esposos, quitaba la paz que necesitaban”, señaló la ‘Urraca’.