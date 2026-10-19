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Thamara Gómez sorprende al revelar si está embarazada a los 27 años tras fuertes rumores: “Estoy feliz y eso es lo importante”

La cantante de cumbia Thamara Gómez habló en exclusiva con las cámaras de 'América hoy' sobre su presunto embarazo.

La cantante Thamara Gómez se hizo muy popular tras pasear su talento en Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.
La cantante Thamara Gómez se hizo muy popular tras pasear su talento en Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram.
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Thamara Gómez se pronunció ante las versiones que circulan sobre su vida privada y su continuidad en Las Estrellas de la Cumbia. La cantante fue consultada por las cámaras de 'América hoy' luego de que se difundieran comentarios sobre un posible embarazo y su eventual salida de la agrupación.

La polémica comenzó cuando una conocida radio limeña mencionó que la artista podría dejar la orquesta y que estaría esperando un bebé. "Thamara Gómez posiblemente deje Las Estrellas de la Cumbia y también puede que esté embarazada", comentaron durante la transmisión. Ante estas especulaciones, la intérprete decidió responder públicamente.

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Thamara Gómez responde ante los rumores de embarazo

La posibilidad de que Thamara Gómez esté esperando un bebé también fue tema de consulta para la cantante. Frente a las cámaras de 'América hoy', la intérprete prefirió hablar sobre cómo se encuentra actualmente, sin dar una respuesta concreta sobre las versiones que circulan acerca de su vida personal.

"Estoy bien de salud, estoy feliz, tranquila y eso es lo importante, con mucha chamba", manifestó la artista, quien dejó claro que continúa enfocada en sus actividades laborales.

Durante la entrevista, también le preguntaron si tenía alguna novedad que compartir con sus seguidores. La artista aprovechó la ocasión para adelantar que prepara nuevos lanzamientos con Las Estrellas de la Cumbia. "¿Sorpresas? Claro, se vienen nuevas producciones, nuevas canciones en Las Estrellas de la Cumbia, así que estén atentos", anunció.

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Thamara Gómez aclara si seguirá en el grupo Las Estrellas de la Cumbia

Thamara Gómez también fue consultada sobre una posible salida de Las Estrellas de la Cumbia. Ante la pregunta de la reportera de 'América hoy', la cantante negó que tenga planes de dejar la orquesta y explicó que todavía tiene un vínculo contractual con el grupo.

"Para nada. Yo tengo un contrato vigente aquí en Las Estrellas de la Cumbia. Estoy tranquila, estoy feliz, me cumple mi jefecito, estoy bien", respondió la intérprete. Además, recalcó que toma en serio sus compromisos laborales y procura respetar los acuerdos que firma. "Soy muy profesional con el tema de los contratos y siempre cumplo", finalizó.

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