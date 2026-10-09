Marcela Navarro reveló que nunca recibió un premio monetario por su victoria, solo un contrato con Universal Music, que terminó sin un lanzamiento adecuado. Su frustración por la falta de apoyo aumenta. Foto: difusión.

Marcela Navarro reveló que nunca recibió un premio monetario por su victoria, solo un contrato con Universal Music, que terminó sin un lanzamiento adecuado. Su frustración por la falta de apoyo aumenta. Foto: difusión.

Marcela Navarro, ganadora de 'La voz Perú' en el 2021, decidió romper su silencio y denunciar públicamente las dificultades que habría enfrentado para promocionar su carrera musical en Latina, canal donde precisamente saboreó la gloria junto a Guillermo Dávila. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la cantante expresó su frustración por las puertas que, según relató, le cerraron durante los últimos cinco años.

Además, Marcela Navarro aclaró que, contrario a lo que muchos creían, nunca recibió un premio económico por ganar el concurso y que el beneficio consistía únicamente en la grabación de una canción con la disquera Universal Music, cuyo lanzamiento tardó aproximadamente un año.

Marcela Navarro lamenta que Latina le cierre las puertas

Navarro, quien fue humillada por la producción del show de Guillermo Dávila en Lima, contó que, dos meses después de estrenar dicho tema, recibió una llamada en la que le informaron que no habían logrado conseguirle espacios en los programas de Latina para promocionar su música. Poco después, recibió una carta de Universal Music que daba por terminado su acuerdo. Pese a ello, Marcela aseguró que continuó trabajando de manera independiente, realizando presentaciones y grabando nuevas canciones. Sin embargo, cuestionó que durante cinco años no haya podido presentar ninguno de sus lanzamientos musicales en el mismo canal donde se coronó ganadora.

La situación volvió a repetirse hace unos meses, cuando solicitó apoyo a una productora vinculada a un programa televisivo para difundir sus próximas presentaciones y promocionar su canción 'Pasajeros'. Según explicó, recibió una respuesta negativa bajo el argumento de que el formato del espacio no era adecuado para sus intereses. La cantante cuestionó esta decisión porque otros ganadores del mismo concurso sí habían participado en el programa. Incluso preguntó si estaba vetada, pero le aseguraron que no era así.

"Me volvieron a decir que no. Pero que si quería podían difundir mi evento en sus redes. Volví a insistir y pregunté: Es acaso que ¿estoy vetada o algo parecido? ¿Cuál es el problema? Y la respuesta que recibí fue: ‘No, no estás vetada’. Pero eso fue todo, no hubo ni siquiera la promesa de un ‘quizás después’. Solo me dijeron que iban a ver la posibilidad de que otro programa del mismo canal me diera un espacio. Lo que, por supuesto, no pasó. Recuerdo que la amargura se apoderó de mí y lloré pero de rabia", manifestó.

Marcela Navarro lanza comunicado en Facebook.

Marcela Navarro asegura que no callará más

Marcela Navarro, quien pasó de cantar en trenes a brillar en 'La voz Perú', expresó su indignación por lo ocurrido y aseguró estar cansada de guardar silencio sobre las situaciones que, según denuncia, han perjudicado su trayectoria artística. También recordó otros episodios en los que habría sido víctima de plagio, falta de reconocimiento y aprovechamiento de su trabajo musical.

"Me he cansado de tapar las c*g*das y pend*j*das que otra gente ha hecho conmigo. Me cansé de fingir que nada me ha dolido, que no me ha afectado. Me cansé de dejar que la gente piense que no lo intenté lo suficiente. Me cansé de cubrirle la espalda a toda esa gente de m*erd* que me ha estafado y ha salido bien librada porque nunca salí a contar nada. Ya no puedo fingir más, no puedo seguir ocultando que me han cerrado puertas. Y me importa un cuerno que digan que soy una resentida. ¿Cómo m*erd* no va doler ver que te cierren las puertas en la cara y sin darte ninguna razón?", añadió.

Finalmente, la intérprete lamentó no contar con un espacio televisivo para difundir su próxima participación en un festival internacional donde espera representar al Perú. "Yo no tengo el deber de seguir custodiando un puente que hace tiempo quemaron desde el otro lado", sostuvo. Asimismo, cuestionó que algunas figuras televisivas elogien públicamente su talento mientras, según afirmó, sus solicitudes de promoción continúan sin obtener una respuesta favorable.