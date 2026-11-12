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Corazón Serrano toma radical decisión tras sufrir extorsión antes de concierto en Manchay: “La seguridad de todos”

Grupo de cumbia Corazón Serrano denunció ser víctima de extorsión a pocos días de importante concierto en Manchay.

Corazón Serrano es uno de los grupos de cumbia más importantes en Perú. Foto: Instagram.
Corazón Serrano es uno de los grupos de cumbia más importantes en Perú. Foto: Instagram.
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La inseguridad sigue afectando al mundo del espectáculo y esta vez alcanzó a Corazón Serrano. La popular agrupación de cumbia decidió cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer este domingo 15 de noviembre en Manchay, por lo que sus seguidores se quedarán sin la presentación que esperaban disfrutar.

La medida fue anunciada mediante un comunicado publicado en sus redes sociales donde el grupo explicó que recibió constantes amenazas de extorsión. Ante esta situación, sus integrantes optaron por priorizar su seguridad y evitar exponerse a posibles riesgos durante el evento.

corazon serrano

Comunicado de Corazón anunciando la cancelación de su concierto en Manchay por extorsiones. Foto: Instagram.

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Corazón Serrano cancela concierto en Manchay tras recibir amenazas de extorsión

Corazón Serrano decidió cancelar el espectáculo que tenía previsto para este 15 de noviembre en Manchay. La orquesta de cumbia comunicó que no realizará la presentación debido a los problemas de seguridad que enfrenta.

LR Focus

Mediante un pronunciamiento en sus redes sociales, los músicos explicaron que la medida responde a las reiteradas amenazas de extorsión que han recibido. "Por motivos de seguridad y ante las constantes amenazas de extorsión, nos vemos obligados a suspender el show programado para este 15 de noviembre en Manchay", señalaron.

La agrupación, liderada por Edwin Guerrero, también se dirigió a las personas que esperaban asistir al evento y expresó sus disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar la cancelación. Además, agradeció el respaldo y la comprensión de sus seguidores.

"Lamentamos los inconvenientes y agradecemos la comprensión de nuestro público. La seguridad de todos es nuestra prioridad", finalizaron.

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