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Brunella Torpoco envía carta notarial a Laura Mau tras asegurar que pagó para ganar en los Premios Heat 2026

La salsera Brunella Torpoco superó a figuras como Marc Anthony y Rubén Blades para llevarse el trofeo en los Premios Heat 2026.

Brunella Torpoco ganó la categoría de Mejor Artista Salsa en los Premios Heat. Foto: Composición LR/Instagram.
Brunella Torpoco ganó la categoría de Mejor Artista Salsa en los Premios Heat. Foto: Composición LR/Instagram.
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Brunella Torpoco tomó medidas legales contra Laura Mau y le envió una carta notarial para exigirle que se retracte en un plazo de 48 horas. La cantante oriunda del Callao respondió así a las afirmaciones en las que Mau aseguró que habría pagado para quedarse con el trofeo a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026. La intérprete considera que estas acusaciones perjudican su imagen, su trayectoria y su nombre artístico.

En el documento, la salsera sostiene que los comentarios difundidos en redes sociales son difamatorios e injuriosos, pues ponen en duda la transparencia de su triunfo en México sin presentar pruebas. Además, advirtió que, si la veterana cantante no se rectifica por los mismos medios donde hizo sus publicaciones, procederá legalmente por el presunto delito de difamación agravada.

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Brunella Torpoco le responde con todo a Laura Mau tras acusarla de pagar por su trofeo en los Premios HEAT 2026: “Está denigrando a una mujer”

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Brunella Torpoco rechaza acusaciones sobre su triunfo en los Premios Heat

Brunella Torpoco manifestó su indignación por los comentarios de Laura Mau y negó que su premio haya sido producto de un pago. La cantante aclaró que no considera estas declaraciones como simples críticas a su carrera, sino como ataques que buscan restarle mérito a su trabajo.

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"Me molesta que muchos medios del Callao que me felicitaron por premio internacional, luego publicaron el comunicado de la señora y le dan vitrina a una persona que no realiza una crítica constructiva, sino que denigra el trabajo de una persona, de una mujer", expresó la intérprete, quien ganó a Marc Anthony y Rubén Blades en esa categoría.

La salsera también cuestionó que se ponga en duda la legitimidad de su reconocimiento y que se utilicen insultos en su contra. "Afirma que me han regalado ese premio, que he pagado y hasta me insulta de una manera que no merezco", agregó.

Por ello, la carta notarial solicita que Laura Mau se retracte públicamente y utilice los mismos canales por los que difundió sus declaraciones. Para cumplir con este pedido, cuenta con un plazo de 48 horas, según informó la artista.

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Salsera Laura Mau afirma que Brunella Torpoco pagó para ganar en los Premios HEAT 2026: “No canta ni arroz con leche”

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¿Qué dijo Laura Mau sobre Brunella Torpoco?

El enfrentamiento comenzó tras la entrega de los Premios Heat 2026, que se celebró el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta. Durante la ceremonia, Brunella Torpoco ganó en la categoría Mejor Artista de Salsa, mientras que Grupo 5 se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Tropical.

Tras conocerse los resultados, Laura Mau utilizó su cuenta de Facebook para cuestionar a los ganadores. Sobre la cantante chalaca, aseguró que habría pagado para quedarse con el trofeo y también puso en duda sus condiciones vocales.

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