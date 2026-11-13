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Jean Ferrari arremetió contra DT de Bolivia por asegurar que Perú copia su modelo de trabajo: "En toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial"

El directivo de la Federación Peruana de Fútbol le respondió con dureza a Óscar Villegas, quien aseguró que la 'bicolor' intenta imitar la estrategia de Bolivia para aprovechar la altura.

Jean Ferrari se refirió a las declaraciones de Óscar Villegas. Foto: Bicolor+/Selección de Bolivia/composición LR
Jean Ferrari se refirió a las declaraciones de Óscar Villegas. Foto: Bicolor+/Selección de Bolivia/composición LR
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La previa del amistoso entre Perú vs Bolivia estuvo marcada por un cruce de declaraciones entre los protagonistas de ambas selecciones. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, habló en ‘Bicolor+’ y salió al frente para responderle al entrenador de la ‘Verde’, Óscar Villegas, quien sostuvo que la ‘bicolor’ está intentando copiar su modelo de trabajo.

Jean Ferrari descartó que la selección peruana esté replicando la metodología de trabajo boliviana y recordó el historial mundialista del cuadro altiplánico para cuestionar la comparación. “Lamento sus declaraciones, porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial. Entonces, es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando sabemos que es el único en la historia del fútbol mundial que juega a más de 3.500 metros de altura”, manifestó en declaraciones.

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Jean Ferrari criticó a DT de Bolivia por asegurar que Perú copia su modelo de trabajo

El directivo también respondió a la posibilidad planteada por Óscar Villegas de disputar futuros encuentros en ciudades peruanas de altura. “También escuché que quería ver la posibilidad de que juguemos con ellos en Cusco o en Puno. En nuestro caso, estaremos pensando en llevarlos a Cerro de Pasco, a ver si les va a gustar”, sostuvo.

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No obstante, Jean Ferrari pidió mesura en las declaraciones, al recordar que se trata de un encuentro amistoso y que ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo año. “Es también un poco de folclore dentro de nuestro fútbol. Hay que ser un poco más equilibrados en las declaraciones, porque al final esto es un amistoso, en donde además vamos a tener un partido de vuelta en marzo”, agregó.

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¿Cuándo se enfrentan Perú y Bolivia?

La selección peruana enfrentará a Bolivia HOY viernes 13 de noviembre, desde las 8.00 p. m. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ y es parte de los amistosos internacionales por fecha FIFA.

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