La India regresa al Perú para celebrar el aniversario de Brunella Torpoco junto a Tony Succar, Mimy y más estrellas Brunella Torpoco celebrará su aniversario artístico con la participación de numerosas estrellas invitadas. Entre ellas figuran La India, quien volverá a la escena peruana tras un año de ausencia.

Aniversario de Brunella Torcopo con la presencia de La India se celebrará en noviembre de 2026.

Aniversario de Brunella Torcopo con la presencia de La India se celebrará en noviembre de 2026. Foto: composición LR/Diario Hoy/Instagram

Brunella Torpoco anunció una celebración por todo lo alto para su aniversario artístico y confirmó un cartel de invitados que reunirá sobre un mismo escenario en Perú a figuras nacionales e internacionales que han marcado la música latina. La gran sorpresa es el regreso de La India, considerada una de las voces más influyentes de la salsa.

El concierto llega en un momento clave para la carrera de la cantante chalaca, quien en los últimos años ha consolidado su presencia fuera del país y actualmente se encuentra nominada como Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026.

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La India encabeza una cartelera de lujo para el aniversario de Brunella Torpoco

El aniversario de Brunella Torpoco será celebrado el próximo viernes 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. La jornada tendrá como principal atractivo la presencia de La India, intérprete puertorriqueña que mantiene una estrecha relación artística con la cantante peruana y que en distintas ocasiones ha destacado públicamente su talento.

La estrella internacional no llegará sola. El espectáculo también contará con la participación de Tony Succar y Mimy Succar, dos de los nombres más reconocidos de la música peruana en el extranjero. A ellos se sumarán Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band, en una programación que combinará salsa, cumbia y música criolla durante varias horas de show.

Aniversario de Brunella Torcopo con la presencia de La India se celebrará en noviembre de 2026. Foto: composición LR/Diario Hoy/Instagram

Entradas para el aniversario de Brunella Torpoco: precios, sectores y dónde comprar

Las entradas para el aniversario de Brunella Torpoco ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. La organización habilitó una etapa de preventa con descuentos, que estará abierta hasta el 24 de octubre. Posteriormente, se habilitarán los boletos con precio regular.

Sector Preventa hasta el 24/10 Tarifa regular desde el 25/10 Box completo Platinum (12 personas) S/2.177 S/2.677 Box individual Platinum (12 personas) S/185 S/227 VIP S/76 S/94