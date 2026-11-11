Una transmisión en TikTok sorprendió a los seguidores cuando la hija de Andrea San Martín interrumpió a su padre, afirmando que no está triste y que es "feliz" a su lado.

Una transmisión en TikTok sorprendió a los seguidores cuando la hija de Andrea San Martín interrumpió a su padre, afirmando que no está triste y que es "feliz" a su lado.

Mientras Andrea San Martín revela el calvario que vive tras no poder ver a su hija hace casi un mes, Juan Víctor Sánchez se muestra feliz y tranquilo en redes sociales al tener por ahora la custodia de su pequeña. Sin embargo, casi nadie sabía cómo estaba afrontando la menor esta situación. Una transmisión dejó notar que la niña se encuentra bien.

Todo inició cuando Juan Víctor Sánchez estaba conversando con sus seguidoras, a quienes les pedía que dejen de recomendarle canje de ollas. De pronto, la hija menor de Andrea San Martín interrumpe a su padre para hacer una curiosa pregunta. "¿Por qué dicen que estoy triste?", se le escucha decir a la menor.

Hija de Andrea San Martín sorprende con sus declaraciones

Juan Víctor Sánchez realizó una transmisión por TikTok para hablar con sus fans, cuando de pronto su hija se hace presente en el live para contar cómo se encuentra en la actualidad, días después de haberse quejado por supuestos maltratos de Andrea San Martín, quien confesó que se quedó sin ingresos económicos.

En el video que se viralizó en las redes sociales, la menor indica que está contenta al lado de Juan Víctor. "Yo no estoy triste, yo estoy feliz", se le escucha decir. Luego, indica "yo soy ansiedad", en referencia tal vez a una de las emociones de la película 'Intensamente'.

Al darse cuenta de las declaraciones de su hija, Juan Víctor Sánchez vuelve a tocar el tema de las ollas para evitar que ella siga declarando. Como era de esperar, las palabras de la menor aumentaron la polémica en torno al papel de Andrea San Martín como madre. Sin embargo, otros creen que el piloto de avión está manipulando a la niña.

"Ella dice 'yo no soy tristeza', 'yo soy ansiedad'", "Está feliz y es lo único que importa", "Se nota que él le dice a la niña lo que tiene que decir", "Un niño siempre va a estar feliz donde no le ponen límites, reglas y le dejan hacer lo que quieren", "Para quienes no saben eso es el claro ejemplo de alienación parental" y "Se siente que es feliz, el padre la adora y eso es lindo, no todos los padres son como JV"; fueron los diversos comentarios de los usuarios de TikTok.