ONU: crisis, cambios y crisis, por Mirko Lauer

Todo indica que la próxima Secretaría General de la ONU será ocupada por una mujer, la primera en su historia. La candidata con más fuerza en este momento es Rebeca Grynspan, una costarricense que ya ocupa la secretaría de la UNCTAD. Las otras candidatas con posibilidades han sido mujeres, de países medios o pequeños.

Si alguna vez pareció una suerte de jefatura moral del mundo, el secretario general de la ONU se ha convertido en un llamador de atención profesional acerca de las culpas de los gobiernos, que son cada vez más. Es lo que ha hecho el honorable António Guterres. El cargo se ha venido despintando a medida que lo ha hecho la propia organización.

Es sintomático que los EE. UU., el país más poderoso del mundo, se hayan tomado tanta distancia de la ONU. Al extremo de que Donald Trump quisiera reemplazarla por un club de sus amigos a la cabeza de Estados. El poder mundial está en constante cambio y, por lo tanto, casi ningún país está contento con las cosas.

Cuando se dice que el orden surgido de la Segunda Guerra se ha desarticulado, eso es una referencia directa a la ONU y su capacidad de actuar como organismo pacificador del mundo, como un gran policía geopolítico. Pero un mundo sin la ONU es una idea sombría, sinónimo de guerras peores que las que hoy apestan regiones enteras.

Una de las cosas que ha debilitado a la ONU es el avance de la extrema derecha autoritaria, que detesta a las ONG y ve a las organizaciones de la ONU (FAO, OIT, UNCTAD, PNUMA, UNESCO, etc.) como otras tantas oficinas del progresismo benévolo. A la vez, muchos países necesitan esas siglas, por no decir todas, para su buena marcha.

La próxima secretaria general tendrá problemas más serios que Guterres: un financiamiento de sus operaciones aún más reducido, la aparición de bloques importantes en abierta rebeldía, el avance del proyecto trumpiano de una organización alternativa. Habría que preguntarse cuál de las tres potencias es hoy la más socavadora del actual orden.

Mientras tanto, la Asamblea General de Nueva York es una vitrina con muy poco interés, a donde políticos menores van a tratar de reunir los puntos que no logran obtener en casa. Pasarela para presidentes.